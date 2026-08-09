L'Atlético Madrid semblait proche de trouver un accord avec Tottenham Hotspur concernant le transfert de Cristian Romero, le capitaine du club londonien, lors de l'actuel mercato estival, mais le dossier a connu un tournant surprenant après l'entrée du Barça et d'Arsenal dans les négociations.

Romero et Tottenham s'étaient déjà entendus pour que l'aventure du joueur avec le club s'achève cet été, ce qui pourrait également pousser les Spurs à accélérer leurs négociations pour la prolongation du contrat du défenseur néerlandais Micky van de Ven, selon le réseau « TEAMtalk ».

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Les négociations entre Romero et l'Atlético Madrid se sont très bien déroulées, les deux parties étant parvenues à un accord sur les conditions personnelles, tandis que les deux clubs se rapprochent d'un accord sur le montant du transfert.

L'Atlético a intensifié ses démarches au cours des 48 dernières heures, après avoir bouclé les départs des deux latéraux Nahuel Molina vers la Roma et Matteo Ruggeri vers Aston Villa, ce qui a offert une marge financière au club espagnol.

Mais alors que les Colchoneros cherchent à conclure l'affaire, les représentants de Romero et les intermédiaires ont poursuivi leurs contacts avec d'autres clubs intéressés par le défenseur, parmi lesquels le rival traditionnel des Spurs, Arsenal.

Arsenal possède un historique de recrutement de joueurs de Tottenham, le plus marquant de ces transferts ayant été l'arrivée de Sol Campbell chez les Gunners en 2001.

L'entraîneur espagnol Mikel Arteta cherche à renforcer sa défense, après que William Saliba a souffert d'un problème au dos qui pourrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin de l'année en cours.

Ezri Konsa, le défenseur d'Aston Villa, figure toujours parmi les options étudiées par Arsenal, mais le club a également manifesté son intérêt pour Romero et a pris contact avec ses représentants.

Un refus catégorique

De son côté, Tottenham maintient sa position de refus total quant à un transfert de Romero vers le rival londonien, des sources internes au club ayant affirmé à « TEAMtalk » que la direction des Spurs n'a « aucune intention » d'envisager un accord avec Arsenal.

Tottenham garde le contrôle total sur l'avenir de Romero, dont le contrat court encore sur 3 ans, et le club ne souhaite pas renforcer l'un de ses principaux rivaux locaux.

L'intérêt d'Arsenal n'a pas évolué vers des négociations directes avec Tottenham, et les intermédiaires ont expliqué à la direction du club londonien qu'une telle opération n'était pas réalisable.

Le Barça entre dans la course

Dans un nouveau rebondissement, le Barça est apparu comme un concurrent sérieux pour le recrutement de Romero, surtout après que le club catalan s'est rapproché d'un prêt de son défenseur uruguayen Ronald Araujo à Liverpool.

Le Barça étudie également le départ de plusieurs joueurs, parmi lesquels Ferran Torres, Marc Casadó, Tomás Marqués et Roony Bardghji, ce qui pourrait libérer de la place dans son effectif et dans son budget pour se positionner sur Romero.

L'Atlético Madrid a bien conscience de la concurrence du Barça, mais reste confiant dans sa capacité à conclure l'affaire, l'entraîneur Diego Simeone tenant à recruter le défenseur argentin.

Le club madrilène espère accélérer ses négociations avec Tottenham dans les prochains jours, par crainte d'une intervention du Barça ou de tout autre club, qui viendrait contrarier ses plans pour s'attacher les services de Romero.

Pour l'heure, l'Atlético Madrid reste en tête de la course, mais l'entrée des Blaugranas, aux côtés de la tentative surprenante d'Arsenal de recruter le capitaine de Tottenham, a ajouté davantage de suspense à l'avenir de Romero.