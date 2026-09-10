Après l'affaire Balogun : Trump s'immisce dans la NBA avec une demande étrange

Après des semaines de polémique suscitée par le président américain Donald Trump lors de la Coupe du monde 2026, ce dernier est de nouveau intervenu dans le domaine sportif, mais cette fois-ci dans la ligue américaine de basket-ball professionnel.

Trump a reconnu être intervenu auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) pour réexaminer et annuler la sanction d'expulsion et de suspension infligée à l'attaquant américain Folarin Balogun, lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, afin qu'il participe à la rencontre face à la Belgique.

De son côté, le journal « Marca » a indiqué ce jeudi que Donald Trump a évoqué le transfert de Luka Doncic des Dallas Mavericks vers les Los Angeles Lakers lors d'un meeting du Parti républicain à Dallas, au Texas.

Donald Trump a déclaré : « C'est une équipe formidable, les Dallas Mavericks, et j'espère qu'ils seront bons... Je dois vous dire, je ne comprends pas le transfert de Doncic. Qu'est-ce que je connais au basket-ball ? Je dis qu'il ne restera pas dans l'histoire comme le plus grand transfert du sport. Il pourrait même rester comme le pire transfert du sport. »

Le président des États-Unis a recommandé aux Dallas Mavericks, l'équipe de basket-ball dans laquelle évolueront cette saison les Espagnols Santi Aldama et Sergio de Larrea, qu'« il faut reconsidérer le transfert de Doncic vers les Lakers ».

Donald Trump a également affirmé, dans son rôle d'analyste sportif, que « le pire transfert de l'histoire du sport » était celui qui a envoyé Babe Ruth des Boston Red Sox vers les New York Yankees.

Le 26 décembre 1919, les Red Sox ont envoyé le joueur Babe Ruth aux Yankees dans le cadre d'une vente directe d'une valeur de 100 000 dollars en liquide (un montant record à l'époque), accompagnée d'un prêt de 300 000 dollars.

Ce transfert est à l'origine de ce qui est devenu la malédiction du Bambino (les Yankees sont passés de l'absence de tout titre à la conquête de quatre titres de champion du monde avec Ruth. Les Red Sox ont connu une disette de titres qui a duré 86 ans).

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Et Trump d'ajouter : « Le transfert de Babe Ruth restera le pire. Mais... le transfert de Doncic est-il le pire ? Ce n'est pas bon. Était-ce bon ? Peut-être pouvons-nous renégocier ce transfert. Je renégocie des accords en permanence. Nous devons renégocier. Nous devons renégocier ce transfert. Je ne comprends pas ce transfert. »

Il a ajouté : « Comme vous le savez, il y a des transferts que l'on peut comprendre. Je comprends les transferts, mais je n'ai pas compris ce transfert-là en particulier. »

Il a de nouveau suggéré que les Dallas Mavericks reviennent sur le transfert de Doncic.