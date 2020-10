Après Javier Tebas, Luis Figo dénonce aussi le projet de "Super League" européenne

Depuis de nombreuses années, le projet d’une ligue fermée européenne voulue par plusieurs grands clubs européens et soutenu par la FIFA est un serpent de mer. Tantôt annoncée, tantôt rangée dans les cartons, cette « Super League » ne fait pas l’unanimité au sein du football européen.

Sky Sports a révélé mardi qu’une réflexion avait lieu actuellement entre grands clubs européens dont certains évoluent en afin de mettre en place cette ligue fermée.

Face à cette révélation, de nombreuses voix comme Gary Neville ou Javier Tebas se sont élevées, estimant qu’une telle compétition tuerait le football tel qu’on le connait et intensifierait l’écart entre les plus grands clubs et les petits.

Cette position, Luis Figo la défend également et l’ancien milieu du s’est offusqué que les clubs puissent réfléchir à ce projet, surtout dans la période actuelle.

"Ce que je lis à propos de la Super League détruira le football tel que nous le connaissons, a écrit le Portugais sur Twitter. Tout est question de cupidité et de maintien du jeu pour quelques clubs de l’élite, tout en tuant les autres clubs et championnats que les supporters adorent. Le football doit s’unir ! Tout le monde devrait s’y opposer !"

What I read about this Super League idea will destroy football as we know it. It’s all about greed and keeping the game for a few elite clubs, while killing the other clubs and leagues that fans love. Football should unite! Everyone should oppose it! https://t.co/98VC6xd2qX