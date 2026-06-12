Appel urgent à Koeman : « Protégez-le contre le Japon »

Anwar El Ghazi exhorte Ronald Koeman à aligner Brian Brobbey d’entrée dimanche, avec l’équipe nationale néerlandaise, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Japon. Selon l’ancien international, le sélectionneur doit se montrer particulièrement vigilant avec Memphis Depay.

Dans un entretien accordé au De Telegraaf, El Ghazi désigne Brobbey comme son numéro 9 pour cette Coupe du monde. « Je ne le dis pas seulement parce que son style de jeu peut s’avérer décisif pour les Pays-Bas, ni parce qu’il a brillamment tenu son rang dans une Premier League très physique grâce à son physique de roc.

« Mais aussi pour protéger Memphis Depay », ajoute l’ancien international néerlandais, qui compte deux sélections. « Ses statistiques en équipe nationale sont époustouflantes, avec 55 buts et 36 passes décisives. Et je trouve qu’il est sous-estimé par la presse et les supporters », déclare El Ghazi, qui lance immédiatement un appel à Koeman.

« Je pense donc que Koeman devrait préserver Depay pour le premier match contre le Japon », conseille l’ancien international, qui livre ainsi son attaque idéale. « Si vous le faites débuter alors qu’il n’est pas à 100 % de ses capacités, comme cela s’est vu contre l’Algérie, je peux déjà imaginer les réactions. Cela ne ferait que confirmer l’image que tous les détracteurs de Depay se font de lui. En tant que sélectionneur, vous ne devez pas vouloir cela. »

« Laissez du temps à Memphis, il peut encore être décisif dans ce Mondial », insiste El Ghazi, qui réitère sa confiance totale en Brobbey. « Sa manière de se défaire d’un “monstre” comme James Tarkowski pour marquer contre Everton résume sa saison. »

L’ancien avant-centre de l’Ajax et du PSV assure que Brobbey apporte beaucoup à cette équipe des Oranje : « En sélection néerlandaise, il est le pivot idéal. Les Oranje veulent toujours jouer au football, mais face à des adversaires de taille lors de ce tournoi, il y aura aussi des moments où nous serons mis sous pression. C’est là qu’une longue balle vers Brobbey, que les joueurs devront ensuite aller chercher, peut nous donner un peu d’air. »

Lors des amicaux contre l’Algérie et l’Ouzbékistan, Koeman a aligné Donyell Malen en pointe, mais l’attaquant de l’AS Rome est resté muet, ce qui alimente déjà les spéculations sur un éventuel changement en attaque.