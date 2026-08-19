Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Le match Brentford-Tottenham Hotspur débute le 22 août 2026 à 12h30 EST et 17h30 GMT.

Brentford vise encore plus haut

Seule la différence de buts a empêché les Bees de se qualifier pour l'Europe en mai, mais le club a bien travaillé sur le marché des transferts. Il a dépensé plus de 60 M£ cet été, battant son record de transfert pour recruter le milieu international malien Mamadou Sangare en provenance de Lens, tout en ajoutant également des joueurs confirmés de Premier League, Callum Wilson et Jaidon Anthony, pour renforcer ses options offensives.

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Thiago est la clé

Le talisman brésilien Igor Thiago peut-il reproduire ses exploits de la saison dernière ? Il en a fait assez pour décrocher une place à la Coupe du monde avec le Brésil, mais il n'a marqué qu'une fois lors des six derniers matches de son équipe, ce qui montre que le joueur de 27 ans peut être irrégulier. Malgré cela, seul Erling Haaland a fait mieux que son total de 22 buts, avec 27 réalisations.

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La recrue phare Sangare arrive pour donner plus de mordant au milieu des Bees

Lorsque Lens est passé près de priver le PSG du titre de Ligue 1 la saison dernière, Mamadou Sangaré a joué un rôle central. Le milieu de Brentford a perdu Jordan Henderson et Christian Nørgaard au cours des deux dernières saisons, même si Sangaré apportera des qualités différentes. Les statistiques d'Opta de la saison passée ont montré que seuls Elliot Anderson et Exequiel Palacios, du Bayer Leverkusen, affichaient une moyenne supérieure de ballons récupérés dans les cinq grands championnats européens. L'entraîneur Andrews se réjouit de son arrivée, affirmant qu'il offre à l'équipe quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant.

Une forte dépendance aux coups de pied arrêtés

Brentford a marqué 10 buts sur phases arrêtées la saison dernière, soit son total le plus faible à égalité sur une campagne de Premier League, et seules trois équipes de la division ont fait pire. Pourtant, aucun club de la division ne dépendait davantage des coups francs, corners et touches pour générer des tirs. 41,2 % de ses tirs provenaient de situations sur phases arrêtées ; seuls l'Union Berlin et Getafe affichaient un chiffre supérieur dans ce domaine parmi les cinq grands championnats européens.

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Tottenham, très dépensier, veut oublier une horrible saison 2025-2026

Les six recrues phares ont toutes impressionné lors de la pré-saison à Tottenham, qui a échappé de justesse à la relégation la saison dernière. La nouvelle paire de milieux à 185 M£ composée de Sandro Tonali et Mateus Fernandes attire l'attention, tout comme les défenseurs Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke. Ils pourraient être nécessaires dès la première journée, alors que le défenseur vedette Micky van de Ven n'a pas disputé la moindre seconde lors de la pré-saison. Pedro Porro, Mohammed Kudus et Destiny Udogie n'ont également pas joué en pré-saison, ce qui signifie que le nouveau latéral gauche Andy Robertson devrait débuter. Archie Gray, 20 ans, pourrait être titulaire au poste d'arrière droit. Le jeune polyvalent a porté le brassard du club en pré-saison après le départ de Cristian Romero vers l'Atletico Madrid.

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Compositions probables

Brentford (433) : Kelleher ; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter ; Janelt, Sangare, Jensen ; Ouattara, Thiago, Schade.

Tottenham (4231) : Kinsky ; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson ; Tonali, Bergvall ; Moore, Gallagher, Tel ; Richarlison.

Infos d'équipe et effectifs

Keith Andrews devra se passer de Yehor Yarmoliuk et Sepp van den Berg, blessés, alors que Brentford prépare ce match d'ouverture. Aucune composition probable n'a été confirmée, et d'autres mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Tottenham arrive avec une longue liste de blessés qui mettra à l'épreuve la profondeur d'effectif de De Zerbi d'entrée. Wilson Odobert, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mateus Fernandes, James Maddison et Dominic Solanke sont tous indisponibles. Aucune composition probable n'a été fournie, et l'activité du club sur le marché des transferts pourrait encore modifier la situation avant le coup d'envoi.

Forme

Les cinq derniers résultats de Brentford montrent deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été une victoire 4-2 contre Rennes en amical de pré-saison, tandis que son dernier match de Premier League de la saison passée s'est terminé sur un nul 1-1 contre Liverpool. Les Bees ont également fait match nul 2-2 avec Crystal Palace avant de subir une défaite 3-0 contre Manchester City, une victoire 3-0 contre West Ham venant compléter cette série. Sur ces cinq matches, l'équipe a marqué neuf buts et en a encaissé sept.

Les cinq derniers résultats de Tottenham montrent quatre victoires et un nul, même si ce bilan repose presque entièrement sur des matches amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente a été un nul 1-1 contre Getafe, après une victoire 2-1 contre Chelsea en amical. Tottenham a également battu Sydney FC, Auckland FC et Milton Keynes Dons durant son programme de pré-saison. L'absence de matches de compétition rend sa forme difficile à évaluer avant l'ouverture de la saison de Premier League.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par un nul 0-0 au Gtech Community Stadium en janvier 2026. Tottenham avait remporté le match retour 2-0 à domicile en décembre 2025. Lors des cinq dernières confrontations en Premier League, Tottenham en a gagné trois, Brentford aucune, et deux matches se sont terminés à égalité, avec 10 buts marqués par Tottenham contre trois pour Brentford sur cette série.