LaLiga - Journée 4 6 sept. 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Valence - Barcelone débute le 6 septembre 2026 à 10h15 EST et 15h15 GMT.

Le Barça, champion en titre, ressemble à l’équipe à battre

L’entraîneur du Barça Hansi Flick a titularisé Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal et Espart lors de la première sortie des champions contre Elche, et les Catalans ont été bien trop forts pour leurs hôtes, s’imposant 5-0. Ils ont ensuite enchaîné avec une victoire 2-0 contre l’Athletic Bilbao puis un succès 5-2 face au Rayo Vallecano.

Getty Images

Début difficile pour Valence

Valence n’a pris qu’un seul point lors de ses trois premiers matches de Liga, l’attaquant nigérian Umar Sadiq ayant inscrit jusqu’ici son seul but de la saison, lors d’une défaite 3-1 contre le Deportivo La Coruna. La tâche ne s’annonce pas plus simple avec un choc face au champion.

Joueurs clés, nouvelles des blessés et statistiques

Le deuxième but de Lamine Yamal contre le Rayo Vallecano était son 50e pour le club, faisant de lui le plus jeune joueur des cinq grands championnats européens à atteindre ce cap.

Aucune des 40 dernières confrontations entre ces deux équipes ne s’est terminée sur un 0-0.

Raphinha a inscrit cinq buts en Liga cette saison pour le Barça.

Getty Images

Transferts de Barcelone

Le vainqueur du Ballon d’or de la Coupe du monde avec l’Espagne, Rodri, est la recrue phare, arrivé en provenance de Man City dans un transfert d’un montant initial de 60 millions d’euros. En attaque, Anthony Gordon (70 millions d’euros), Karim Adeyemi (22 millions d’euros) et Jesse Bisiwu (8,5 millions d’euros) sont tous arrivés pour remplacer les départs de Robert Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford.

Getty Images

Compositions probables

Valence (532) : Dimitrievski ; Rioja, Martínez, Diakhaby, Tarrega, Vázquez ; Urginic, Pepelu, Sato ; Guerra, Sadiq.

Barcelone (4231) : Garcia ; Kounde, Christensen, Cubarsi, Espart ; Bernal, Pedri ; Yamal, Olmo, Gordon ; Raphinha.

Nouvelles des équipes et effectifs

Carlos Corberan est privé de plusieurs joueurs de l’équipe première pour la réception de Barcelone. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez et Justin De Haas sont tous annoncés blessés, ce qui laisse l’effectif de Valence amoindri avant cette rencontre. Aucune suspension n’est actuellement enregistrée pour l’équipe à domicile.

Hansi Flick doit lui aussi composer avec des absents. Roony Bardghji, Frenkie de Jong et Gavi restent sur la touche en raison de blessures pour Barcelone. Aucune composition probable n’a été confirmée pour l’une ou l’autre équipe, et d’autres mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Forme

Valence a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-1 en Liga contre le Deportivo de A Coruna le 30 août, et auparavant le club s’était incliné 1-0 face au Real Betis. Un match nul 0-0 contre le Celta Vigo s’intercale entre ces deux défaites. La seule victoire de Valence sur cette série est intervenue lors d’un match amical de pré-saison contre Hercules, 2-0. Le club a inscrit deux buts et en a encaissé cinq lors de ses trois matches officiels cette saison.

Barcelone a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant survenue lors d’un match amical de pré-saison contre l’Udinese. Depuis, le club n’a plus perdu, en battant successivement Al Ahly, Bâle, Elche et l’Athletic Bilbao. Lors de ces quatre victoires, Barcelone a marqué 14 buts et en a concédé deux, dont un succès 5-0 contre Elche et une victoire 2-0 face à l’Athletic Bilbao lors de sa dernière sortie en Liga.

Historique des confrontations

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 23 mai 2026, lorsque Valence a battu Barcelone 3-1 à l’Estadio Mestalla. Avant cela, l’historique des confrontations penchait nettement en faveur de Barcelone. Barcelone s’est imposé 6-0 à domicile en septembre 2025, a battu Valence 5-0 en Coupe du Roi en février 2025, puis a signé une victoire 7-1 en Liga en janvier 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Barcelone compte quatre victoires contre une pour Valence, avec 21 buts marqués et cinq encaissés.

Classement

En Liga, Valence occupe actuellement la 18e place, tandis que Barcelone est quatrième après les premières semaines de la saison.