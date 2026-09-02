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Aperçu du match de Liga entre Valence et Barcelone

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FC Barcelone
FC Valence
Raphinha
L. Yamal

Aperçu complet du match entre Valence et Barcelone lors de la saison 2026-2027 de Liga. Tactique, actualité des équipes, transferts et plus encore.

crest
LaLiga - Journée 4
Estadio Mestalla

Valence - Barcelone débute le 6 septembre 2026 à 10h15 EST et 15h15 GMT.

Le Barça, champion en titre, ressemble à l’équipe à battre

L’entraîneur du Barça Hansi Flick a titularisé Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal et Espart lors de la première sortie des champions contre Elche, et les Catalans ont été bien trop forts pour leurs hôtes, s’imposant 5-0. Ils ont ensuite enchaîné avec une victoire 2-0 contre l’Athletic Bilbao puis un succès 5-2 face au Rayo Vallecano.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Début difficile pour Valence

Valence n’a pris qu’un seul point lors de ses trois premiers matches de Liga, l’attaquant nigérian Umar Sadiq ayant inscrit jusqu’ici son seul but de la saison, lors d’une défaite 3-1 contre le Deportivo La Coruna. La tâche ne s’annonce pas plus simple avec un choc face au champion.

Joueurs clés, nouvelles des blessés et statistiques

  • Le deuxième but de Lamine Yamal contre le Rayo Vallecano était son 50e pour le club, faisant de lui le plus jeune joueur des cinq grands championnats européens à atteindre ce cap.
  • Aucune des 40 dernières confrontations entre ces deux équipes ne s’est terminée sur un 0-0.
  • Raphinha a inscrit cinq buts en Liga cette saison pour le Barça.
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Transferts de Barcelone

Le vainqueur du Ballon d’or de la Coupe du monde avec l’Espagne, Rodri, est la recrue phare, arrivé en provenance de Man City dans un transfert d’un montant initial de 60 millions d’euros. En attaque, Anthony Gordon (70 millions d’euros), Karim Adeyemi (22 millions d’euros) et Jesse Bisiwu (8,5 millions d’euros) sont tous arrivés pour remplacer les départs de Robert Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Compositions probables

Valence (532) : Dimitrievski ; Rioja, Martínez, Diakhaby, Tarrega, Vázquez ; Urginic, Pepelu, Sato ; Guerra, Sadiq.

Barcelone (4231) : Garcia ; Kounde, Christensen, Cubarsi, Espart ; Bernal, Pedri ; Yamal, Olmo, Gordon ; Raphinha.

Nouvelles des équipes et effectifs

FC Valence vs FC Barcelone Équipes probables

FC Valence crest
FC Valence
VAL
Formation
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR

Entraineur

  • C. Corberan

Carlos Corberan est privé de plusieurs joueurs de l’équipe première pour la réception de Barcelone. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez et Justin De Haas sont tous annoncés blessés, ce qui laisse l’effectif de Valence amoindri avant cette rencontre. Aucune suspension n’est actuellement enregistrée pour l’équipe à domicile.

Hansi Flick doit lui aussi composer avec des absents. Roony Bardghji, Frenkie de Jong et Gavi restent sur la touche en raison de blessures pour Barcelone. Aucune composition probable n’a été confirmée pour l’une ou l’autre équipe, et d’autres mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Forme

VAL

VAL - Forme

CDT
D0-1
HER
V2-0
CEL
N0-0
BET
D0-1
COR
D3-1
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BAR

BAR - Forme

BAS
V2-5
AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
But marqué (encaissé)
19/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Valence a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-1 en Liga contre le Deportivo de A Coruna le 30 août, et auparavant le club s’était incliné 1-0 face au Real Betis. Un match nul 0-0 contre le Celta Vigo s’intercale entre ces deux défaites. La seule victoire de Valence sur cette série est intervenue lors d’un match amical de pré-saison contre Hercules, 2-0. Le club a inscrit deux buts et en a encaissé cinq lors de ses trois matches officiels cette saison.

Barcelone a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant survenue lors d’un match amical de pré-saison contre l’Udinese. Depuis, le club n’a plus perdu, en battant successivement Al Ahly, Bâle, Elche et l’Athletic Bilbao. Lors de ces quatre victoires, Barcelone a marqué 14 buts et en a concédé deux, dont un succès 5-0 contre Elche et une victoire 2-0 face à l’Athletic Bilbao lors de sa dernière sortie en Liga.

Historique des confrontations

Face à face

FC ValenceNulFC Barcelone
1
0
4
LaLiga
FC Valence badge
FC Valence
VAL
3
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
6
FC Valence badge
FC Valence
VAL
0
FDM
Coupe du Roi
FC Valence badge
FC Valence
VAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
5
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
7
FC Valence badge
FC Valence
VAL
1
FDM
LaLiga
FC Valence badge
FC Valence
VAL
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
5Buts marqués21
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 23 mai 2026, lorsque Valence a battu Barcelone 3-1 à l’Estadio Mestalla. Avant cela, l’historique des confrontations penchait nettement en faveur de Barcelone. Barcelone s’est imposé 6-0 à domicile en septembre 2025, a battu Valence 5-0 en Coupe du Roi en février 2025, puis a signé une victoire 7-1 en Liga en janvier 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Barcelone compte quatre victoires contre une pour Valence, avec 21 buts marqués et cinq encaissés.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3300122+109
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
V
V
V
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
321073+47
V
N
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
N
V
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
V
V
N
6
FC SévilleFC SévilleSEV
320165+16
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
320145-16
D
V
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
V
N
N
9
LevanteLevanteLEV
31115504
V
N
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
N
11
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
310254+13
D
D
V
12
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
V
D
D
13
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
V
D
D
14
GetafeGetafeGET
310214-33
D
V
D
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
N
N
16
Celta VigoCelta VigoCEL
301214-31
D
D
N
17
FC ValenceFC ValenceVAL
301214-31
D
D
N
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
D
N
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
N
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
D
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Liga, Valence occupe actuellement la 18e place, tandis que Barcelone est quatrième après les premières semaines de la saison.

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