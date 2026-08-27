LaLiga - Journée 3 30 août 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid - Málaga débute le 30 août 2026 à 11h00 EST et 16h00 GMT.

Contexte du match Real Madrid - Málaga

Madrid, sous la direction de Jose Mourinho pour la deuxième fois, a eu besoin d’un but à la 90e minute du remplaçant Carlos Espi, récente recrue à 22 M€ en provenance de Levante, pour s’imposer 2-1 sur la pelouse de l’Espanyol lors de son match d’ouverture de la saison. Jude Bellingham a inscrit le premier but, sur une passe décisive du talentueux meneur de jeu turc Arda Guler. Le Real a ensuite enchaîné avec une victoire tranquille 4-1 contre la Real Sociedad grâce à un triplé de Kylian Mbappe et un but de Vini Jr.

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Promu cette saison, Málaga a connu un début compliqué, avec une défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid puis un nul 1-1 face à un autre promu, le Deportivo La Coruña. Cette rencontre a des allures de retour en arrière à bien des égards, puisque les deux équipes ont été reléguées de Liga en 2018 et ont enfin toutes les deux retrouvé l’élite du football espagnol.

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Qui le Real Madrid et Málaga ont-ils recruté ?

Le Real Madrid a recruté plusieurs nouveaux joueurs défensifs, notamment Marc Cucurella en provenance de Chelsea, Ibrahima Konate de Liverpool et Denzel Dumfries de l’Inter. La recrue phare reste toutefois le jeune ailier ivoirien Yan Diomande, qui devient le dernier galactique madrilène avec une étiquette à 125 M€. Bernardo Silva représente un autre investissement malin au milieu de terrain en provenance de Manchester City, le meneur de jeu portugais arrivant libre.

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Les contraintes budgétaires de Málaga l’ont limité à des prêts et à des arrivées libres. Le club a exploré les profondeurs de la Liga, en attirant Jose Salinas depuis l’Espanyol, Carlos Dotor du Celta Vigo et Juan Cruz de Leganés.

Compositions probables

Real Madrid (4231) : Courtois ; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras ; Silva, Valverde ; Guler, Bellingham, Vini Jr ; Mbappe.

Málaga (4231) : Herrero ; Puga, Recio, Galilea, Rafita ; Lorenzo, Merino ; Cruz, Dotor, Muñoz ; Chupe.

Nouvelles des équipes et effectifs

Jose Mourinho est privé d’un nombre important de joueurs de l’équipe première pour cette rencontre. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch et Endrick sont tous listés comme blessés, ce qui réduit les options madrilènes en défense comme en attaque. Aucun onze de départ probable n’a été confirmé, et aucune suspension n’est actuellement enregistrée dans l’effectif. Des mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi à mesure que la situation évolue.

L’entraîneur de Malaga, Juan Funes, doit lui aussi gérer des préoccupations liées aux blessures. Moussa Diarra, Fernando Calero et Diego Murillo sont tous forfait pour le déplacement à Madrid. Aucune suspension n’est signalée pour l’équipe visiteuse, et aucun onze probable n’a été confirmé à ce stade.

Forme

Le Real Madrid arrive en grande forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 sur la pelouse de l’Espanyol en Liga, précédée d’un succès 3-0 contre Schalke 04 en amical. Le Real a également battu le Deportivo de A Coruna 1-0 et Ferencvaros 2-1 en pré-saison, tandis que le nul 2-2 contre la Fiorentina a été le seul match où il a laissé des points sur ces cinq rencontres.

Le bilan récent de Malaga est nettement plus contrasté. L’équipe de Juan Funes compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent en Liga a été une défaite 2-0 contre l’Atletico Madrid, et elle a aussi été battue 2-1 par l’AD Ceuta FC lors d’un amical de pré-saison. Un nul 2-2 avec Fulham et un autre 2-2 contre Al Ittihad ont montré que Malaga était capable de rivaliser, tandis qu’une victoire 4-2 contre Al-Arabi a constitué son seul succès sur ces cinq matches.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte à avril 2018, lorsque Malaga recevait le Real Madrid en Liga et s’est incliné 1-2. Sur les cinq dernières confrontations recensées, toutes disputées en Liga, le Real Madrid détient un net avantage avec trois victoires contre aucune pour Malaga, pour deux nuls. Le Real a inscrit 10 buts sur ces cinq matches contre cinq pour Malaga, le seul résultat partagé étant un nul 1-1 sur le terrain de Malaga en février 2016.

Classement

Au classement actuel de la Liga, le Real Madrid occupe la sixième place tandis que Malaga pointe au 19e rang après la journée d’ouverture.