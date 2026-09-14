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Aperçu de Liga : tout ce qu’il faut savoir sur Barcelone-Racing Santander

FC Barcelone vs Racing Santander
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Racing Santander

Présentation complète du match entre le FC Barcelone et le Real Racing Club (Racing Santander) en Liga. Décryptage des résultats de la 5e journée, de la forme récente et des principaux enjeux avant ce choc de mercredi soir au Spotify Camp Nou.

Barcelone - Racing Santander : détails du match

crest
LaLiga - Journée 6
Spotify Camp Nou

Le coup d'envoi entre le FC Barcelone et le Real Racing Club sera donné le 16 septembre 2026 à 19 h 30 GMT (15 h 30 EST / 20 h 30 BST / 21 h 30 SAST).

Le leader reçoit un Santander en pleine confiance

Le FC Barcelone retrouve son stade pour accueillir le Real Racing Club, promu cette saison, au Spotify Camp Nou, à l'occasion de la 6e journée de la saison 2026-2027 de Liga. Reste l'auteur de deux victoires consécutives sur la scène nationale et européenne, l'équipe de Hansi Flick vise à prolonger son parcours sans faute en Liga tout en conservant la tête du classement. Pour le Racing Santander, se déplacer en Catalogne après une victoire arrachée de haute lutte le week-end dernier représente un test ultime pour jauger sa valeur dans l'élite.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Festival de quatre buts des Blaugrana à Levante

Le FC Barcelone aborde la rencontre de mercredi soir en pleine réussite offensive après avoir décroché une victoire 4-2 à l'extérieur contre Levante UD lors de la 5e journée, le 13 septembre. Xavi Espart a donné le ton très tôt, avant que Lamine Yamal ne frappe à deux reprises, d'abord à la 19e minute puis sur penalty à la 48e. Karim Adeyemi a ajouté un quatrième but tardif dans le temps additionnel, permettant au Barça de conserver le maximum de points après ses cinq premiers matches de championnat.

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Le doublé de Zabiri fait tomber Alavés

Le Racing Santander se rend à Barcelone avec confiance après avoir battu le Deportivo Alavés 2-1 à domicile lors de la 5e journée, le 12 septembre. Après avoir concédé un but rapidement, l'attaquant Yassir Zabiri a pris le match à son compte, égalisant à la 38e minute avant d'inscrire le but de la victoire au début de la seconde période (53e). Ce succès a apporté un coup de boost crucial à l'équipe de José Alberto López, qui cherche à s'installer durablement en Liga.

Le bloc bas du Racing peut-il enrayer la machine barcelonaise ?

Barcelone dispose d'un net avantage sur le papier grâce à sa production offensive impressionnante et à la maîtrise du milieu dictée par Rodri et Pedri. Lamine Yamal et Raphinha tenteront d'isoler les latéraux de Santander, tandis que le Racing s'appuiera sur Yassir Zabiri et Iñigo Vicente pour lancer des contre-attaques rapides. Alors que Barcelone cherche à protéger son bilan parfait en championnat avant les rencontres du week-end, ce duel de mercredi promet une grande intensité dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et groupes

FC Barcelone vs Racing Santander Équipes probables

4-3-3
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Formation
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiF. LopezF. LopezRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalRaphinhaRaphinhaA. GordonA. GordonJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. BelocianJ. BelocianP. RamonP. RamonA. MantillaA. MantillaJ. SalinasJ. SalinasI. MartinI. Martinteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaM. PratiM. PratiI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. Zabiri
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-3-3
FC Barcelone

Onze de départ

Racing Santander

Entraineur

  • H. Flick
  • J. Lopez

Barcelone abordera cette rencontre sans Roony Bardghji, Frenkie de Jong et Jesse Bisiwu, tous actuellement indisponibles sur blessure. Aucune suspension n'a été signalée dans l'équipe de Hansi Flick, et Eric Garcia devrait être disponible après avoir évité une blessure grave à la suite d'une alerte liée à un saignement de nez à Mestalla ; les dernières informations en provenance du centre d'entraînement laissent penser que son absence sera minime. Un onze probable n'a pas encore été confirmé, et d'autres mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le Racing Santander sera privé d'Andres Martin sur blessure, tandis qu'aucune suspension n'a été signalée dans le groupe de Jose Lopez. D'autres informations sur l'équipe seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

BAR

BAR - Forme

ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
But marqué (encaissé)
21/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SAN

SAN - Forme

VIL
N2-2
GET
D1-0
ELC
V3-2
RAY
D3-2
ALA
V2-1
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Barcelone a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec quatre victoires consécutives en Liga auxquelles s'ajoute un succès en match amical de pré-saison contre Al Ahly. Sa dernière sortie s'est soldée par un succès 5-0 sur la pelouse de Valence, et il a également inscrit cinq buts contre le Rayo Vallecano, avec une victoire 5-2, ainsi que contre Elche, avec une victoire 5-0. Sur ces cinq matches, Barcelone a marqué 19 buts et n'en a encaissé que trois, avec deux clean sheets au passage.

Les cinq derniers matches du Racing Santander ont produit deux victoires, un nul et deux défaites. Sa rencontre la plus récente s'est terminée par une défaite 3-2 sur le terrain du Rayo Vallecano, et il s'est également incliné 1-0 à Getafe plus tôt dans la saison. Une victoire 3-2 à domicile contre Elche et un nul 2-2 contre Villarreal complètent une série de résultats contrastés pour l'équipe de Jose Lopez.

Confrontations directes

Face à face

FC BarceloneNulRacing Santander
5
0
0
Coupe du Roi
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
13Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Coupe du Roi en janvier 2026, lorsque Barcelone s'est imposé 2-0 sur la pelouse du Racing Santander. En regardant les cinq confrontations directes recensées, Barcelone a remporté les cinq sans encaisser le moindre but, pour un total de 10 buts inscrits. Le dernier affrontement en Liga entre les deux équipes remonte à mars 2012, quand Barcelone s'était encore imposé 2-0 à El Sardinero.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
D
V
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
D
V
V
N
V
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
V
D
V
N
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
531186+210
V
N
D
V
V
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
N
V
V
N
N
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
43015509
V
D
V
V
8
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
521285+37
V
N
D
D
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
N
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
D
V
D
N
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
D
D
V
V
N
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
N
V
D
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
N
V
N
D
14
GetafeGetafeGET
512236-35
N
N
D
V
D
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
N
N
N
D
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
D
V
D
N
D
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
N
N
D
N
D
18
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
D
D
N
N
19
ElcheElcheELC
5023613-72
N
D
D
D
N
20
FC ValenceFC ValenceVAL
5014110-91
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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