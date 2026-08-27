LaLiga - Journée 3 30 août 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid - Málaga débute le 30 août 2026 à 11 h 00 EST et à 16 h 00 GMT.

Contexte du match Real Madrid - Málaga

Madrid, sous la houlette de Jose Mourinho pour la deuxième fois, a eu besoin d'un but à la 90e minute du remplaçant Carlos Espi, récente recrue à 25 M€ en provenance de Levante, pour s'imposer 2-1 sur le terrain de l'Espanyol lors de son match d'ouverture de la saison. Jude Bellingham a inscrit le premier but, sur une passe décisive du talentueux meneur de jeu turc Arda Guler. Le Real a ensuite enchaîné avec une confortable victoire 4-1 contre la Real Sociedad grâce à un triplé de Kylian Mbappe et un but de Vini Jr.

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Nouveau promu, Málaga a connu un début difficile, avec une défaite 2-0 contre l'Atlético de Madrid puis un match nul 1-1 face à l'autre promu, le Deportivo La Corogne. C'était à bien des égards un match aux allures de retour en arrière, puisque les deux équipes ont été reléguées de Liga en 2018 et sont finalement toutes deux revenues dans l'élite du football espagnol.

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Qui ont recruté le Real Madrid et Málaga ?

Le Real Madrid a recruté plusieurs nouveaux joueurs défensifs, notamment Marc Cucurella en provenance de Chelsea, Ibrahima Konate depuis Liverpool et Denzel Dumfries de l'Inter. Sa recrue phare est toutefois le jeune ailier ivoirien Yan Diomande, qui devient le dernier Galactique de Madrid avec une étiquette de 125 M€. Bernardo Silva représente un autre investissement astucieux au milieu de terrain en provenance de Manchester City, le meneur de jeu portugais arrivant libre.

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Les contraintes budgétaires de Málaga l'ont limité à des prêts et à des signatures libres. Le club est allé chercher dans le bas de la Liga, en faisant venir Jose Salinas de l'Espanyol, Carlos Dotor du Celta Vigo et Juan Cruz de Leganés.

Statistiques clés et nouvelles des blessés

Compositions probables

Real Madrid (4-2-3-1) : Courtois ; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras ; Silva, Valverde ; Guler, Bellingham, Vini Jr ; Mbappe.

Málaga (4-2-3-1) : Herrero ; Puga, Recio, Galilea, Rafita ; Lorenzo, Merino ; Cruz, Dotor, Muñoz ; Chupe.

Nouvelles des équipes et effectifs

Jose Mourinho doit composer sans un nombre important de joueurs de l'équipe première pour cette rencontre. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch et Endrick sont tous répertoriés comme blessés, ce qui réduit les options de Madrid en défense comme en attaque. Aucun onze de départ probable n'a été confirmé, et aucune suspension n'est actuellement enregistrée dans l'effectif. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi à mesure que la situation évoluera.

L'entraîneur de Malaga, Juan Funes, doit lui aussi gérer des préoccupations liées aux blessures. Moussa Diarra, Fernando Calero et Diego Murillo sont tous forfait pour le déplacement à Madrid. Aucune suspension n'est répertoriée pour l'équipe visiteuse, et aucun onze probable n'a été confirmé à ce stade.

Forme

Le Real Madrid arrive en grande forme, avec quatre victoires et un match nul sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 1-2 sur le terrain de l'Espanyol en Liga, après un succès 0-3 contre Schalke 04 en amical. Madrid a également battu le Deportivo de A Coruna 0-1 et Ferencvaros 1-2 en pré-saison, tandis que le nul 2-2 contre la Fiorentina a été le seul match lors duquel il a laissé des points sur cette série de cinq rencontres.

Le bilan récent de Malaga est nettement plus contrasté. L'équipe de Juan Funes compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent en Liga a été une défaite 2-0 contre l'Atletico Madrid, et elle a aussi été battue 2-1 par l'AD Ceuta FC lors d'un amical de pré-saison. Un nul 2-2 contre Fulham et un autre 2-2 face à Al Ittihad ont montré que Malaga est capable de rivaliser, tandis qu'une victoire 4-2 contre Al-Arabi a représenté son seul succès sur ces cinq matches.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte à avril 2018, lorsque Malaga recevait le Real Madrid en Liga et s'était incliné 1-2. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, toutes disputées en Liga, le Real Madrid détient un net avantage avec trois victoires contre zéro pour Malaga, pour deux matches nuls. Madrid a inscrit 10 buts sur ces cinq matches, contre cinq pour Malaga, le seul résultat partagé étant un nul 1-1 sur le terrain de Malaga en février 2016.

Classement

Au classement actuel de la Liga, le Real Madrid occupe la sixième place tandis que Malaga se situe au 19e rang après la première journée.