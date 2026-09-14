LaLiga - Journée 6 15 sept. 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche vise sa première victoire de la saison en Liga contre le Real Madrid, visiteur prolifique, à l’Estadio Martínez Valero.

Aperçu d’Elche vs Real Madrid

Elche a tenu l’Athletic Club en échec sur le score de 1-1 samedi, doublant ainsi son total de points en Liga cette saison. Malgré cela, l’équipe de Martín Anselmi encaisse en moyenne 2,6 buts par match cet exercice et n’a toujours pas gagné. À la fin de la saison dernière, elle avait enchaîné une série de sept matches de Liga sans défaite à domicile (4 victoires, 3 nuls), et elle devra recommencer à empiler ce type de résultats cette fois-ci.

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Le Real Madrid a facilement battu le Rayo Vallecano 4-1 samedi pour porter son total à 12 points après cinq journées de Liga, avec une défaite à l’extérieur contre le Real Betis comme seule ombre au tableau jusqu’ici. José Mourinho devrait probablement faire tourner son effectif ici après une récente victoire 2-1 contre l’Inter en Ligue des champions, alors qu’un derby madrilène se profile aussi en championnat.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Kylian Mbappe est devenu le premier joueur à marquer six fois lors des cinq premiers matches de championnat du Real Madrid sur une saison depuis Karim Benzema en 2021-2022.

Les 14 derniers matches de championnat à l’extérieur du Real Madrid ont produit moins de 3,5 buts.

Quatre des cinq derniers déplacements du Real Madrid en championnat ont produit au moins six cartons jaunes.

Yago Santiago est forfait pour Elche, tandis que le Real Madrid est toujours privé de Ferland Mendy, Éder Militão et Rodrygo.

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Compositions probables

Elche (4411) : Dituro ; Sangare, Redondo, Chust, Revivo ; Morente, Morcillo, Villar, Valera ; Buananotte ; Nino.

Real Madrid (4231) : Courtois ; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella ; Valverde, Camavinga ; Guler, Bellingham, Vinicius

Nouvelles des équipes et effectifs

L’entraîneur principal d’Elche, Martin Anselmi, n’a ni blessés ni suspendus répertoriés dans les données actuelles de l’effectif, même si d’autres mises à jour pourraient être ajoutées d’ici au coup d’envoi.

Le Real Madrid continue d’être diminué en défense et en attaque. Eder Militao, Rodrygo et Ferland Mendy sont tous des absents confirmés sur blessure. Aucune suspension n’est répertoriée, mais les options de Mourinho restent limitées, et la profondeur d’effectif sera de nouveau mise à l’épreuve dans une période de calendrier chargé.

Forme

Elche n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches officiels, avec un nul et quatre défaites sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-2 contre le Racing Santander, et la déroute 5-0 contre Barcelone plus tôt en août souligne l’ampleur du défi qui attend l’effectif d’Anselmi. Sur ces cinq matches, Elche a marqué six buts et en a encaissé 12, un bilan qui met en lumière des problèmes aux deux extrémités du terrain.

Les cinq derniers matches du Real Madrid racontent une histoire plus contrastée. Le club en a gagné trois d’affilée, contre l’Espanyol, la Real Sociedad et Malaga, avant que la défaite 1-0 contre le Real Betis le 4 septembre ne mette fin à cette série. Le succès 4-0 contre Malaga et la victoire 4-1 face à la Real Sociedad ont démontré sa qualité offensive quand l’équipe est en réussite, mais le résultat contre le Betis a montré qu’elle n’est pas à l’abri d’un jour sans.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s’est terminée par une victoire 4-1 du Real Madrid à domicile en Liga le 14 mars 2026. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 à l’Estadio Martinez Valero en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, le Real Madrid s’est imposé à trois reprises, pour deux nuls et aucune victoire d’Elche.

Classement

Au classement actuel de la Liga, Elche occupe la 19e place tandis que le Real Madrid est 3e.