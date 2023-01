Antony plus grand flop d'Europe ? Les critiques pleuvent !

Rafael van der Vaart pense qu'Antony est un bon footballeur, mais il est souvent agacé par l'inconstance de l'ailier de Manchester United.

L'ancien footballeur affirme que le Brésilien, arrivé de l'Ajax pour 95 millions d'euros, ne devrait pas marcher à côté de ses chaussures après quelques bons matches.

"Vous savez ce qu'il en est avec Antoine... C'est bien sûr un grand talent et un grand joueur, mais il ne devrait pas croire beaucoup en lui-même", a déclaré Van der Vaart à Ziggo Sport .

"C'est juste un bon joueur, qui n'a encore rien prouvé". Van der Vaart comprend que les analystes en Angleterre ne sont pas non plus servis par les astuces qu'Antony affiche occasionnellement sur le terrain.

Antony doit s'améliorer

"J'aime bien le spectacle, mais seulement quand je le peux. Bien sûr, vous devez avoir ce sentiment", a souligné l'ancien milieu de terrain de Tottenham.

"Il a disputé quelques bons matchs de Ligue des champions, il est entré raisonnablement en jeu avec la sélection brésilienne à quelques reprises, il a fait un gros coup et n'a pas encore fait grand-chose à Manchester United."

"Il ne doit pas penser : 'J'ai réussi et je vais le montrer au monde entier en faisant des choses folles'. Non, il doit décider des matchs, comme le fait Marcus Rashford en ce moment. Alors vous pouvez faire quelque chose de fou pour une fois. Mais il doit être très humble, faire de gros efforts et tirer ou passer ces ballons."

Van der Vaart reconnaît qu'il semble strict. "Mais je peux être assez agacé à ce sujet. Puis il se dispute à nouveau. Il est à peu près de cette taille...", a tenté d'indiquer Van der Vaart. "Il veut toujours être en conflit avec tout le monde. Il sera un bon gars, mais il doit faire ce qu'il a à faire."

"Vous devez être présent à chaque match", a souligné Van der Vaart. "Pourquoi tous ces grands joueurs sont-ils si bons ? Parce qu'ils jouent bien pendant des semaines, à chaque match."

Avant le match de FA Cup contre Reading, Antony avait inscrit cinq buts et délivré zéro passe décisive. "Cinq buts, c'est bien, mais en tant qu'ailier, vous devez aussi fournir des passes décisives. Il a une bonne jambe gauche et peut bien retourner le ballon. Il ne l'a pas encore montré."

Lors de la victoire 3-1 contre Reading, Antony a enregistré sa première passe décisive en servant Casemiro, qui a trompé le gardien de Reading.