Antonio Rüdiger, la grosse décision

Défenseur central du Real Madrid et de l’Allemagne, Antonio Rüdiger prend une décision forte pour son avenir.

Le Real Madrid a perdu Nacho Fernandez, qui a signé en faveur d’Al-Qadsiah, le promu en Saudi Pro League. Si la Maison Blanche était confiant dans le dossier Leny Yoro, le jeune défenseur français a fini par dribler le Real Madrid pour s’engager avec Manchester United en Premier League. Le club merengue pourrait aussi perdre Antonio Rüdiger cet été.

Rüdiger avec Benzema ?

Un an après avoir mis la main sur Karim Benzema, Al-Ittihad revient pour piocher encore au Real Madrid. La formation saoudienne envisage cette fois-ci de renforcer sa défense. Et c’est le solide défenseur central allemand des Merengue, Antonio Rüdiger, qui tape dans l’œil des dirigeants d’Al-Ittihad, qui ne lésinent pas sur les moyens.

Selon les récentes informations de la presse espagnole, le club saoudien aurait fait une proposition d'une saison plus une autre en option à l’ancien défenseur des Blues de Chelsea. Les Saoudiens offriraient un salaire entre 12 et 13 millions d’euros par an au joueur de 31 ans.

Rüdiger répond à l’offre saoudienne

Auteur d’une saison impeccable avec le Real Madrid où il a disputé 48 matchs (2023-2024) couronnée d’un triplé (Ligue des champions, LaLiga, Supercoupe d’Espagne), l’ancien de l’AS Roma est au meilleur de sa carrière. Alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat au Real Madrid, le joueur allemand vient de prendre une forte décision pour son future.

A en croire les informations rapportées par Fabrizio Romano, ce jeudi 25 juillet 2024, l’ancien défenseur central de Stuttgart n'envisage même pas de quitter le Real Madrid cet été. Le joueur est totalement concentré sur la Maison Blanche nonobstant l’intérêt de la Saudi Pro League. L’amour est réciproque puisque le Real Madrid considère le défenseur central comme intouchable.