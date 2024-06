Real Madrid, les adieux émouvants de Nacho

Capitaine du Real Madrid la saison écoulée, Nacho a fait ses adieux au club ce mardi.

C’est désormais une coutume au Real Madrid ces dernières années. Depuis le départ de Sergio Ramos au PSG en 2021, le club de la capitale espagnole perd son capitaine chaque été. Marcelo (Fluminense) en 2022, Karim Benzema (Al Ittihad) en 2023 et désormais Nacho Fernandez Iglesias. Ce dernier a d’ailleurs fait ses adieux aux fans du Real Madrid, ce mardi.

Nacho dit au revoir au Real Madrid

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Nacho ne sera plus au Real Madrid la saison prochaine. Après 12 années passées en pro, l’international espagnol va relever un nouveau challenge cet été. Avant son départ, le désormais ex-capitaine du Real Madrid a tenu à envoyer un message aux Madridistas.

« C’est très difficile pour moi, mais il est temps de partir. Cela a été des mois de réflexion, d’indécision et de doutes, mais j’ai besoin de vivre une nouvelle expérience. J’ai toujours voulu que ma fin de joueur du Real Madrid soit belle et au sommet, et je peux vous dire qu’en avoir une meilleure que celle-ci est impossible. Florentino, merci pour votre aide et votre confiance », a écrit Nacho sur son compte Instagram.

Nacho et le Real Madrid, une histoire d’amour

Nacho a tout connu avec le Real Madrid. Souvent relégué au banc, la polyvalence du défenseur espagnol, qui joue l’Euro 2024 avec l’Espagne, lui a permis d’avoir assez de temps de jeu notamment sous Zinedine Zidane. Défenseur central, Nacho est aussi capable d’évoluer sur les deux côtés de la défense.

Hormis cela, l’ex-capitaine du Real Madrid est un exemple de discipline et ne s’est jamais plaint de son temps de jeu jusqu’à ce qu’il devienne un élément important du onze madrilène. Après donc 364 matchs et 26 titres remportés avec le club merengue dont la dernière Ligue des Champions, Nacho s’en va et devrait signer dans les prochains jours à Al-Qadsiah en Arabie saoudite.