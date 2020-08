Antonio Conte jure fidélité à l’Inter

Alors qu’on croyait en instance de départ, Antonio Conte serait finalement disposé à poursuivre son travail à la tête de l’Inter.

Antonio Conte change d’avis comme de chemise. 48 heures seulement après avoir laissé entendre que son avenir se dessine ailleurs qu’à l’Inter, l’entraineur italien vient de clamer qu’il est toujours engagé dans le projet intériste. Il a même promis qu’il irait au bout de son contrat avec les Nerazzurri, lequel expire dans deux ans.

« J'ai un projet de trois ans avec l'Inter et comme je l'ai toujours fait dans ma vie, je vais travailler dur et me battre de toutes mes forces pour en faire un projet gagnant », a-t-il déclaré à l'agence ANSA. Des propos qui doivent faire plaisir Beppe Marotta. Le directeur général intériste s’était attelé dimanche à éteindre l’incendie et mettre en avant tous les progrès faits par l’équipe lombarde depuis l’arrivée de Conte à sa barre technique.

Conte nie tout contact avec la

Tout en assurant qu’il restait avec l’Inter, Conte s’est aussi chargé de régler ses comptes avec un quotidien transalpin, à savoir La Reppublica. Un article y a été publié ce lundi, évoquant un coup de fil qu’il aurait prétendument passé à ses anciens joueurs de la Juventus pour s’enquérir de la situation de Maurizio Sarri. Il aurait été chaud pour revenir à Turin, surtout qu’il est toujours apprécié par Pavel Nedved et Fabio Paratici, deux des principaux dirigeants du club. « Je nie catégoriquement le fait d'avoir demandé à des dirigeants et des joueurs de la Juventus si Sarri restait. Et je vais poursuivre l’auteur de l’article et le journal en justice », a-t-il tonné.

Avec Conte, l’Inter vient de terminer second au classement de la , avec 82 points et une unité de retard seulement sur le champion, la Juventus. Il s’agit de son meilleur classement depuis 2010/2011. Et pour ce qui est du total de points, c’est le meilleur de cette formation depuis la saison du titre en 2010.