Allegri pour succéder à Conte à l’Inter ?

Antonio Conte pourrait quitter l’Inter cet été. Massimiliano Allegri aurait déjà été approché pour le remplacer.

Le torchon brûle en ce moment entre les responsables de l’Inter et leur entraineur Antonio Conte. Bien qu’ayant assuré une honorable deuxième place au classement de la , le technicien transalpin risque d’abandonner son poste. Et sa direction aurait déjà identifié son remplaçant.

A l’issue de l’ultime match de la saison, Conte s’était plaint de ne pas être assez protégé par ses supérieurs. Et il a clairement exprimé son intention de jetter l’éponge après les matches de . « Le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés, a-t-il lâché. Le zéro absolu. Du point de vue personnel, dès que cela a été possible, on m'a critiqué. Mon travail n'a pas été reconnu, ceux des joueurs non plus. Si vous voulez réduire l'écart avec la , vous devez être fort sur le terrain mais surtout en dehors. »

L'article continue ci-dessous

Ces propos sont bien sûr très mal passés dans les hauts lieux. Beppe Marotta, le directeur général, n’a pas tardé à lui rétorquer. « Il n'est pas facile d'analyser objectivement. Il est évident que nous avons perdu des points, mais nous avons aussi appris de ces situations. Nous avons vu une équipe s'améliorer », a-t-il notamment confié sur le site du club.

Plus d'équipes

Comme un air du déjà vu

Même si personne n’évoque pour l'instant ouvertement une séparation, ce scénario est fortement envisagé désormais. Et les responsables lombards n’ont pas attendu que Conte mette à exécution ses menaces pour commencer à se chercher un nouvel entraineur.

A en croire Sky Sport Italia, ils ont érigé Massimiliano Allegri en tant que priorité numéro 1 pour leur barre technique. L’ex-entraineur de la Juventus a l’avantage d’être libre en ce moment, et il est motivé pour reprendre du service au bout d’une année sabbatique. Pour rappel, Allegri a déjà eu à succéder à Conte par le passé. C’est lui qui l’a relevé sur le banc de la Vieille Dame en 2014. Et avec un certain succès en plus. Bis repetita cette année ?