Le tirage au sort des demi-finales de la FA Cup, qui s'est déroulé ce dimanche soir, a donné lieu à deux affrontements équilibrés entre les deux géants, Manchester City et Chelsea.

Le tirage au sort a eu lieu après le dernier match des quarts de finale disputé ce soir entre West Ham et Leeds United, qui s'est soldé par la victoire de ce dernier aux tirs au but après un match nul (2-2).

Manchester City avait éliminé Liverpool en quarts de finale par une victoire écrasante (4-0), tandis que Chelsea s'était imposé face à Port Vale, un club de troisième division, sur un score sans appel (7-0).

Southampton a quant à lui créé la grande surprise en éliminant Arsenal, leader de la Premier League, après l'avoir battu 2-1.

Voici les résultats du tirage au sort des demi-finales :

- Chelsea × Leeds United

- Manchester City × Southampton

Les deux demi-finales sont prévues les 25 et 26 avril prochains, au stade de Wembley.

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