Annonce de la date du match entre l'Égypte et l'Afrique du Sud

Le staff technique de la sélection égyptienne a annoncé la disputer d'un match amical face à l'Afrique du Sud, dans le cadre de la préparation aux éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».

Ibrahim Hassan, directeur de la sélection nationale égyptienne de football, a confirmé que le choix s'est porté sur une rencontre amicale face à l'Afrique du Sud, à 21 heures le 4 octobre prochain, dans le cadre de la préparation aux éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Hassan a ajouté, dans un communiqué officiel, que le stade du Caire accueillera le match amical entre les sélections d'Égypte et d'Afrique du Sud.

À noter que la sélection égyptienne disputera, lors du rassemblement de septembre en cours, deux matches face à l'Angola le 25 septembre au stade du Caire, puis face au Soudan du Sud le 29 septembre, à Djouba au Soudan du Sud, lors des première et deuxième journées des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».











