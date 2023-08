Annoncé au PSG, Barcola brise le silence

Cité pour être Parisien cet été, Bradley Barcola fait une sortie médiatique et donne sa position.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola pourrait bien faire ses valises et quitter les Gones cet été. Le jeune attaquant français est cité avec insistance du côté de Paris Saint-Germain, qui souhaite l’enrôler.

« C’est allé plutôt vite »

Le PSG tente tous les coups possibles pour ne pas dépendre de Kylian Mbappe en attaque la saison prochaine en Ligue 1 et en Europe. Auteur d’une seconde partie de saison impeccable avec les Gones la campagne écoulée (5 buts et 8 passes en 26 matchs de Ligue 1), le jeune ailier droit français attise les convoitises. Et le PSG est sous le charme du natif de Lyon, qu’il ne voudrait pas lâcher cet été. Même s’il envisage un départ cet été, Barcola n’en sait rien.

"C’est allé plutôt vite sur la deuxième partie de saison parce que de base, je devais partir en prêt, puis pas de prêt donc je ne savais pas trop. J’ai dû rester, d’un coup on m’a mis et j’ai essayé de montrer le maximum de ce que je pouvais faire", a laissé entendre au micro de OLPlay, le jeune attaquant de 20 ans formé à Lyon. "Avant, j’étais le petit nouveau mais maintenant je sais que je dois être bon à tous les matchs si je veux pouvoir jouer tous les matchs. […] J’essaye de travailler deux fois plus parce qu’il n’y a rien sans rien, il y a toujours du travail", ajoute-t-il.

A en croire les informations de RMC Sport, le PSG aurait fait une offre de 30 millions d’euros pour s’adjuger le Français. Mais cette proposition a été refusée par la direction de l’OL, qui en demande un peu plus. Bien qu’il soit évalué à 18 millions d’euros sur Transfermarkt, John Textor et ses collaborateurs voudraient 50 millions d’euros au minimum pour laisser partir le jeune attaquant. Le PSG serait en passe de faire une nouvelle proposition aux Gones pour leur pépite.