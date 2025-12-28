Angola - Égypte : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'heure de tous les dangers pour les Palancas Negras. Ce lundi soir (21h00) au Stade Adrar d'Agadir, l'Angola affronte l'ogre égyptien avec l'obligation absolue de l'emporter pour espérer voir les huitièmes de finale. Avec un seul petit point au compteur après deux journées, les hommes de Patrice Beaumelle sont au bord du gouffre. Malgré des prestations honorables, notamment grâce à la vivacité de Gelson Dala et l'abnégation du capitaine Fredy, l'Angola paie cash ses erreurs défensives (aucun clean sheet depuis cinq matchs). Face à une Égypte impériale, la tâche s'annonce immense : il faut non seulement gagner, mais aussi prier pour un résultat favorable dans l'autre match du groupe.

L'Égypte en mode gestion mais ambitieuse

De son côté, l'Égypte aborde ce dernier match de poule avec la sérénité du devoir accompli. Déjà qualifiés grâce à deux victoires étriquées mais précieuses, les Pharaons visent le sans-faute pour s'assurer la première place du groupe et envoyer un message fort à la concurrence. Hossam Hassan pourrait être tenté de faire tourner son effectif, mais la quête d'un huitième sacre continental et l'appétit insatiable de Mohamed Salah, auteur de deux buts décisifs (dont un penalty controversé face à l'Afrique du Sud), suggèrent que les Égyptiens ne feront aucun cadeau.

30 ans d'attente et un complexe à briser

Pour l'Angola, le défi est d'autant plus grand qu'il doit briser un véritable complexe historique. Les Palancas Negras n'ont jamais battu l'Égypte en quatre confrontations officielles, et leur dernière victoire face aux Pharaons remonte à plus de 30 ans. Patrice Beaumelle, arrivé sur le banc il y a seulement trois mois, parie sur la capacité de son groupe à se transcender dans l'adversité. "Je préfère l'action aux mots", a-t-il lancé, refusant de s'avouer vaincu d'avance face à la montagne qui se dresse devant lui.

Agadir, théâtre d'un possible exploit

Dans la douceur d'Agadir, ce match des extrêmes promet une tension palpable. Entre une Égypte qui veut gérer ses forces tout en gardant sa dynamique victorieuse, et une Angola qui jouera son va-tout avec l'énergie du désespoir, le scénario est imprévisible. Si la logique sportive condamne les Angolais, la "magie" de la CAN a souvent prouvé que les équipes dos au mur sont capables de miracles. Pour l'Angola, c'est ce soir ou jamais pour écrire l'histoire.

Sur quelle chaine suivre le match Angola - Egypte ?

La rencontre entre l'Angola et l'Egypte sera à suivre ce lundi 29 décembre 2025 à partir de 17h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Angola - Egypte

Le match entre l'Angola et l'Egypte se tient ce lundi à partir de 17h00, heure française, au Stade Adrar d'Agadir.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Angola

Auteur de son 22e but en sélection, Gelson Dala continue de marquer l’histoire des Palancas Negras. L’attaquant rejoint Manucho à la troisième place du classement des meilleurs buteurs angolais de tous les temps, à douze longueurs de Flávio, toujours solidement installé en deuxième position. Un symbole de constance pour un joueur appelé à porter encore l’attaque face à l’Égypte.

Dans les buts, Hugo Marques devrait être reconduit. Longtemps doublure de Neblú sur l’année écoulée, le gardien a enchaîné les deux dernières titularisations et donné satisfaction au staff. Sauf surprise, Patrice Beaumelle devrait lui renouveler sa confiance pour ce rendez-vous face aux Pharaons.

Infos sur l'équipe de l'Egypte

L’Égypte devra composer sans Mohamed Hany, suspendu après son carton rouge reçu juste avant la pause contre l’Afrique du Sud. Un forfait qui oblige le staff à ajuster le couloir droit pour ce rendez-vous face à l’Angola.

En revanche, Emam Ashour est pressenti pour retrouver une place dans le onze de départ. Le milieu de 27 ans a marqué des points avec une entrée convaincante lors du dernier match et pourrait apporter davantage d’impact dans l’entrejeu.

Devant, Mohamed Salah reste évidemment l’atout majeur des Pharaons. Déjà auteur de deux buts dans le tournoi, il fait partie des candidats sérieux au Soulier d’Or et sera encore attendu comme le principal détonateur offensif de la sélection égyptienne.

