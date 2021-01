Angers-PSG : Mbappé, y'a comme un hic

Même si son état de forme ne semble pas inquiéter son nouvel entraîneur, Kylian Mbappé fait face aux critiques et n'a toujours pas marqué en 2021.

Faut-il s'inquiéter de la méforme de Kylian Mbappé ? Ces dernières semaines, l'attaquant parisien n'est pas au mieux. S'il reste le meilleur buteur de avec 12 réalisations (autant que le Rémois Boulaye Dia), l'international français peine à se remettre en selle. Il a certes disputé les trois premiers matches de Mauricio Pochettino dans leur intégralité (Saint-Etienne, Brest, OM), mais il n'a délivré qu'une passe décisive et n'a pas marqué. Une panne sèche qui interroge.

Larqué : "Aujourd'hui, Mbappé n'a pas sa place au PSG"

Mercredi encore, face à l'OM lors du , Mbappé a éprouvé de grandes difficultés à faire des différences. Son jeu apparaît de plus en plus stéréotypé et les critiques pleuvent à son encontre : "Aujourd’hui Kylian Mbappé n’a pas sa place au , pense Jean-Michel Larqué, qui s'est exprimé dans l'émission Top of the Foot sur RMC. Ce garçon a besoin d’une cure de désintoxication. Une cure pour son football, qui est totalement pollué par des gestes inutiles."

Le constat est dur, mais juste. Depuis la reprise, Kylian Mbappé n'a pas retrouvé son meilleur football. Aligné sur l'aile gauche ou droite par Pochettino jusqu'ici, l'ancien Monégasque n'arrive plus à faire parler l'explosivité qui faisait sa force sur les premiers mètres. On ne le voit presque plus faire la différence par sa vitesse ou ses dribbles. Et quand l'occasion lui est donnée de marquer des buts, comme contre Brest (3-0), il fait preuve d'une maladresse délirante.

Pochettino se dit "satisfait"

Tout porte à croire que quelque chose ne tourne pas rond, mais les difficultés rencontrées par Mbappé ne semblent pas inquiéter Pochettino : "Je suis très content de Kylian et de son rendement, disait-il encore vendredi. Je suis satisfait de ce qu'il a fait sur le terrain. Il fait les efforts pour l'équipe, il est impliqué. Il peut bien sûr s'améliorer mais il a joué les trois matches et je suis très satisfait dans l'ensemble. On attend toujours de lui des grandes choses, mais ça va venir."

En ce moment, Kylian Mbappé est à la recherche d'un nouveau souffle. Ce qui pourrait inciter Pochettino et son staff à le ménager quelque peu ce samedi (21 h) à Angers. Les questions sur son avenir se font aussi pressantes. En fin de contrat en 2022 avec le PSG, le natif de Bondy n'a toujours pas fait savoir qu'il désirait prolonger. Contrairement à Neymar, il a sombré dans le mutisme sur les réseaux sociaux après le Trophée des Champions, ne publiant ni photo ni vidéo. Intriguant encore une fois pour un joueur qui n'a jamais caché l'importance d'un titre quel qu'il soit depuis le début de sa jeune carrière...