Andrea Pirlo répond aux comparaisons avec Kalvin Phillips

Le légendaire milieu de terrain italien a insisté sur le fait que son style de jeu était "un peu différent" de celui démontré par le joueur de 25 ans.

Andrea Pirlo s'est exprimé au sujet du milieu de terrain de Leeds United et de l'Angleterre, Kalvin Phillips, lui qui se fait surnommer "le Pirlo du Yorkshire". Kalvin Phillips sort d'une excellente saison 2020-21 à Leeds, aidant le club à se classer parmi les dix premiers lors du grand retour du club en Premier League, 16 ans après.

Les performances du joueur de 25 ans lui ont valu une place dans l'équipe anglaise à l'Euro 2020, où il a joué un rôle clé dans sa course jusqu'à la finale, et de nombreux supporters l'ont comparé à la légende italienne Andrea Pirlo. Ce dernier a vu son pays battre l'Angleterre en finale lors d'une haletante séance de tirs au but.

"En Angleterre, il n'y a jamais eu ce genre de joueur"

L'ancien entraîneur de la Juventus, qui a joué un rôle similaire pour les Bianconeri, l'AC Milan et l'Inter au cours d'une brillante carrière de 23 ans, comprend pourquoi Kalvin Phillips a été comparé à lui, mais pense que son style de jeu était toutefois légèrement différent. "C'est vrai. En Angleterre, il n'y a jamais eu ce genre de joueur. Il y a eu de grands milieux de terrain au fil des ans avec des compétences différentes. Phillips est un peu un regista…", a ainsi confié l'Italien à The Athletic.

"Mais nous sommes un peu différents. Il n'a pas les mêmes caractéristiques que moi. Vous avez toujours eu des milieux de terrain box-to-box, comme Frank Lampard", a ensuite ajouté Andrea Pirlo. Professionnel à Leeds depuis 2014, Kalvin Phillips a depuis accumulé 211 apparitions toutes compétitions confondues pour le club entraîné par Marcelo Bielsa, enregistrant 13 buts, tout en attirant l'attention d'un certain nombre des plus grands clubs européens pour son profil complet et polyvalent.

Phillips a également joué pour l'Angleterre à 15 reprises, avec sept de ces sorties à l'Euro 2020, titulaire à chaque match sous Gareth Southgate lors du tournoi. Andrea Pirlo est pour sa part actuellement à la recherche de son prochain emploi après avoir été limogé par la Juventus à la fin d'une saison 2020-21 décevante. "J'aimerais aller à l'étranger. J'ai passé trois ans aux États-Unis, donc je n'ai aucun problème avec l'anglais et je parle aussi le français. J'ai l'impression que je peux aller n'importe où", a-t-il déclaré.