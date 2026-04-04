Ancienne star de l'équipe d'Angleterre : Salah est brisé et a perdu confiance

L'ancien gardien de but de l'équipe d'Angleterre, Joe Hart, aujourd'hui analyste pour la chaîne « TNT Sports », a commenté la performance de la star égyptienne Mohamed Salah lors de la défaite catastrophique de Liverpool face à Manchester City (4-0), ce samedi, en quarts de finale de la FA Cup.

City a inscrit un triplé grâce à la star norvégienne Erling Haaland, aux 39e, 45e+2 et 57e minutes, tandis que le Ghanéen Antoine Semenyo a marqué le troisième but à la 50e minute.

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Salah a manqué un penalty à la 64e minute, avant de quitter le terrain et d'être remplacé par Federico Chiesa à la 77e minute.

Au sujet de la performance de la star égyptienne face à City, Joe Hart a déclaré lors de l'émission d'analyse d'après-match : « Nous avons l'habitude de voir Mohamed Salah comme un joueur sûr de lui, mais il a souffert aujourd'hui et semblait manquer de confiance. »

Il a ajouté : « On l’a vu entrer en deuxième mi-temps, il avait l’air abattu ! ».

Il convient de noter que Hart avait salué le niveau de Salah à plusieurs reprises cette saison, mais qu'il a mis l'accent aujourd'hui sur la baisse de régime de la star égyptienne.