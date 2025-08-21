Ancelotti sauve le Real Madrid

Pour les partisans qui souhaitent parier sur la prochaine réussite du Real, bénéficier d'un bonus pour les paris sportifs est un bon moyen d'augmenter leurs chances de succès grâce à une marge de mise supplémentaire.

Le défenseur, victime de deux blessures aux ligaments croisés croisés ces deux dernières années, a réalisé une excellente performance pour sa première apparition en Liga depuis novembre.

Militao devrait être un joueur important pour le Real Madrid cette saison, même si Xabi Alonso pourrait vouloir éviter de le surjouer en raison de ses blessures. Antonio Rudiger sera de retour pour le déplacement du week-end au Real Oviedo, ce qui permettra de décider qui jouera aux côtés de Dean Huijsen.

Alonso s'est réjoui de la performance de Militao contre Osasuna, mais il sera prudent quant à la gestion de son temps de jeu dans les semaines à venir. Il bénéficiera d'un coup de pouce de son prédécesseur à Santiago Bernabéu : Carlo Ancelotti.

Ancelotti a décidé de ne pas convoquer Militao pour les deux matchs de qualification du Brésil pour la Coupe du monde 2026

Selon El Chiringuito (via Diario AS), Ancelotti a décidé de ne pas convoquer Militao pour les deux matchs de qualification du Brésil pour la Coupe du monde 2026, lors de la trêve internationale de septembre contre le Chili et la Bolivie. Cette décision a été prise afin d'éviter que le joueur de 27 ans ne soit surjoué en début de saison.

Militao n'est pas le seul joueur du Real Madrid qu'Ancelotti a décidé de ne pas convoquer pour la prochaine trêve internationale. Vinicius Junior restera également dans la capitale espagnole : il est suspendu pour le match contre le Chili, et il a été décidé de ne pas le convoquer contre la Bolivie.

Ce match contre la Bolivie est prévu quatre jours seulement avant le déplacement du Real Madrid à la Real Sociedad. Ce sera donc une grande chance pour Alonso d'avoir les deux joueurs disponibles, et à 100 %, pour celui-ci.