Ancelotti peut-il rester au Real Madrid ? Premiers indices !

L'élimination du Real Madrid contre Manchester City (0-4) relance le débat sur l'avenir de Carlo Ancelotti.

Alors que son nom a été lié à la sélection brésilienne ces derniers mois, Carlo Ancelotti est dans l'incertitude. Le technicien italien a toujours clamé son désir de rester au Real Madrid, mais la déroute à l'Etihad Stadium contre Manchester City change la donne (0-4). Selon le média Relevo, la direction souhaite prendre le temps nécessaire avant de trancher. Ancelotti semblait assuré de conserver son poste, même en cas d'élimination, mais le Real, avec ce scénario, se devait de sortir avec la manière. Ce qui n'a pas été le cas.

Ancelotti, sa déclaration étrange

De son côté, l'entraîneur du Real n'a pas changé son refrain après la rencontre. « Maintenant on doit penser à la saison prochaine, à la prochaine Ligue des Champions, apprendre et essayer d’être meilleur. J’ai félicité Guardiola car ils ont été meilleurs que nous, l’an dernier c’était nous, cette fois c’est eux, tu peux gagner comme tu peux perdre », a-t-il lancé sur Canal + « Des regrets ? Non. Quels regrets ? Ça été une première période difficile. Notre plan pour sortir le ballon n’a pas marché. Ils ont contrôlé en deuxième période ».

« Il s’est passé que notre rival a mieux joué et a mérité de gagner. Ils ont beaucoup pressé, pris l’avantage, ont bien fait les choses, a continué Carlo Ancelotti. On a eu du mal à ressortir le ballon. On a pas su revenir, on a essayé mais on n’a pas pu. Je pense que faire le point sur ce qui s’est passé maintenant n’a pas de sens pour moi, c’est une défaite qui fait très mal, mais ça peut arriver, tu arrives en demies et tu te retrouves avec un rival meilleur que toi », a conclu l'entraîneur du Real Madrid.