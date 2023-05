Manchester City : Pep Guardiola savoure sa "vengeance"

Un an après avoir été éliminé par le Real Madrid en demi-finale, Pep Guardiola est aux anges après la qualification des Cityzens en finale de C1.

Pep Guardiola a pris sa revanche. Après la terrible désillusion de la saison dernière, Manchester City s'est vengé du Real Madrid ce mercredi soir en surclassant le tenant du titre en demi-finale retour de la Ligue des champions. Après la rencontre, Pep Guardiola ne pouvait que savourer son retour sur la plus grande scène du football européen.

"On a joué avec toute la douleur de l'an dernier"

"Je ne m’attendais pas à ça évidemment. Je pense qu’on a joué avec toute la douleur accumulée pendant un an après ce qui s’est passé l’an dernier. On a très bien attaqué, on a exploité les espaces à l’intérieur, on a eu une énergie fantastique, je suis très content d’être en finale", a analysé Pep Guardiola.

"On a eu la bonne énergie après tant de douleur. À la maison cette saison nous sommes très forts, on a fait beaucoup de mal à de grandes équipes. Lors de l’aller j’ai décidé de mettre un milieu plus en retrait, aujourd’hui il était plus avancé, on a eu plus de fluidité donc", a ajouté l'Espagnol.

"Tout le monde va dire qu'on est favori"

"A 2-0 en deuxième période nous nous sommes trop précipités, Gundogan a perdu un ballon dangereux, De Bruyne a fait quelques transitions non nécessaires, on s’est précipité alors qu’on devait les couler. Mais c’est normal, tu joues avec un peu d’anxiété quand c’est comme ça donc on a eu un peu de mal, mais on a fait un match extraordinaire", a poursuivi Pep Guardiola.

L'entraîneur espagnol refuse le statut de favori : "Manchester City favori ? Une équipe italienne… Que vais-je dire, je sais que les gens vont dire qu’on est favori, surtout après ce match. Mais ça reste une équipe italienne, on devra courir, pédaler, on a le temps de préparer ça, on veut être champion d’Angleterre d’abord, puis on préparera la finale

Après son échec en finale en 2021 contre Chelsea et dem-finale l'an dernier contre le Real Madrid, Pep Guardiola a une nouvelle occasion de remporter la Ligue des champions, la première loin de sa terre natale et de son club de coeur, le FC Barcelone. Pep Guardiola a une ultime occasion de faire taire ses derniers détracteurs.