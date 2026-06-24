Ancelotti, interrogé sur l’état de santé de Neymar, répond avec autorité : « Il marche ! »

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a fait le point sur l’état de forme de Neymar, la star de l’équipe, qui a manqué les deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe du monde, n’étant pas encore prêt.

Le Brésil, actuellement en tête du groupe avec quatre points, affrontera l’Écosse – troisième avec trois unités – dans la nuit de vendredi à samedi, dans l’objectif de valider sa première place.

Neymar devrait figurer dans le groupe convoqué pour cette rencontre et pourrait même faire son retour sur la pelouse après s’être remis d’une blessure au mollet. Il effectuera ainsi sa première sortie sous le maillot de la Seleção depuis deux ans et demi, après sa grave blessure au genou face à l’Uruguay. Malgré les critiques dont il a fait l’objet au Brésil, le milieu offensif affiche désormais une condition physique nettement améliorée.

Lors de sa conférence de presse, Carlo Ancelotti a confirmé : « Neymar est prêt, il s’est bien entraîné cette semaine, il s’est bien préparé pour le match et il est capable de jouer avec ses coéquipiers. Nous sommes très heureux de son retour. »

L’entraîneur a même plaisanté au sujet de la condition physique de sa star : « Grâce à ses qualités, il peut aider l’équipe. Il serait capable de jouer 90 minutes en marchant ! Neymar est en bonne forme, il s’est entraîné dur… Je suis très satisfait de lui. »