Ancelotti dévoile son équipe préférée en Liga

Le Real Madrid a certes remporté la victoire samedi, mais le respect mutuel entre le Real et Las Palmas était bien présent.

Les deux meilleures défenses de la Liga se sont affrontées et les deux équipes se sont posé des problèmes.

Après le match, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a félicité le manager de Las Palmas, Francisco Javier Garcia Pimienta, en déclarant : "Félicitations, ils se débrouillent très bien. J'aime bien votre équipe. "

La star du milieu de terrain Toni Kroos a également été vu en train de converser avec Garcia Pimienta après le match, les deux étant de bonne humeur. Sur Instagram après le match, Kroos commentait sous un post d'eux deux en disant "Grand entraîneur".

Las Palmas n'a été promu que l'année dernière et possède la deuxième limite salariale la plus basse de la Liga, juste devant Alaves. Les Canariens ont pourtant surpris par leurs performances et sont en passe d'éviter la descente, avec 15 points d'avance sur Cadix (18e). Si l'un des demi-finalistes de la Copa del Rey, à l'exception du Real Majorque, devait remporter le tournoi, Las Palmas ne serait plus qu'à trois points d'une place européenne.