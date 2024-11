Ancelotti a tranché, cette star ne sera pas titulaire contre Liverpool

C. Ancelotti

Liverpool vs Real Madrid

A une semaine du déplacement à Anfield, Carlo Ancelotti a pris une décision forte pour la titularisation d’un joueur important de l’effectif.

Le Real Madrid est en déplacement à Anfield, mercredi prochain, pour défier Liverpool dans le cadre de la cinquième journée de la phase de Ligue de la nouvelle version de Ligue des champions. En difficulté depuis le début de la campagne, la Maison Blanche se doit de gagner ce match pour rester en vie. En effet, le coach madrilène a pris la décision de laisser au banc un de ses joueurs importants.

Andriy Lunin remplaçant contre Liverpool

La trêve internationale est terminée. Les joueurs reviennent en club pour les prochains matchs de l’année. Au Real Madrid, on est concentré sur le déplacement à l’Estadio Municipal de Butarque pour le match de la 14e journée de la Liga contre Leganés, dimanche. Mais le duel contre Liverpool en Ligue des champions reste un choc dans un coin du cerveau des Madrilènes. Avant ce match contre les Anglais, l’entraîneur italien du Real, Carlo Ancelotti, aurait déjà fait savoir à Andriy Lunin que Thibaut Courtois, qui fera son retour de blessure après la trêve, est déjà à cent pour cent pour commencer, à condition qu’il n’y ait pas de revers.

GOAL AR / Getty

« Cela me fait mal parce que tu as été merveilleux », aurait confié l’ancien coach du Paris Saint-Germain au gardien de but ukrainien, mardi à Valdebebas lors d'une conversation sincère entre les deux hommes, selon les informations de Defensa Central. Andriy Lunin ne devrait pas du tout apprécier la franchise de son coach, mais il est conscient que Thibaut Courtois est le gardien titulaire. Le Belge devrait être dans les cages à Leganés afin d’être compétitif pour mercredi soir à Anfield. Faut-il rappeler que le Real Madrid est 18e avec 6 points après quatre journées en C1, alors que Liverpool est leader avec 12 unités.