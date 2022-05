Amnesty International, Giroud, Kamara... Deschamps fait le point avant le rassemblement des Bleus

Neuf jours avant le rassemblement de l'équipe de France, qui aura lieu le 28 mai à midi à Clairefontaine, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les rencontres face au Danemark, la Croatie et l'Autriche. Une surprise : la venue de Boubacar Kamara, pourtant annoncé proche du Sénégal. Et deux absents : Paul Pogba, blessé, et Olivier Giroud laissé de côté par le sélectionneur.

Boubacar Kamara appelé pour la première fois :

"C'est le moment, ca aurait pu être plus tard ou plus tôt.Kamara remplace Pogba qui n'est pas suffisamment remis. Sur la binationalité de Kamara, à aucun moment je ne sélectionne un joueur pour l'empêcher d'avoir un deuxième choix, mais à partir du moment où le joueur a une position claire, celle d'être un international français, il n'y a pas de discussion à avoir."

L'absence de Giroud et l'impossibilité de le voir sélectionné en même temps que Benzema :

"Je vous laisse libre de vos conclusions hâtives. Vous pouvez reprendre ce que j’ai dit aux derniers stages, ça ne bouge pas Je veux, sur ces quatre matchs, offrir la possibilité aux autres joueurs offensifs d'avoir la possibilité de s'aguerrir et d'avoir plus de temps de jeu. Au mois de mars, ça s'est bien passé pour l'équipe de France et pour lui. Là, il joue le titre, mais on ne sait pas où il en sera en novembre."

La période compliquée de Griezmann avec l'Atlético Madrid :

"Il n’est pas dans sa meilleure période : il est moins décisif, pas forcément dans un registre qui est le sien mais je ne veux pas commenter. Ça peut être lié à la situation de son club, son utilisation... Oui, il n'est pas dans sa meilleure période, avec des matchs plus compliqués sur lui dans des registres où il est peut-être moins à l'aise, mais ça arrive à tous, à un moment où un autre. En plus il a connu sa première blessure, il a rechuté... Ça a peut-être conditionné son état physique. Mais je sais ce qu'il a fait et ce qu'il est capable de faire."

Amnesty international s'adresse aux Bleus sur le sort des travailleurs migrants au Qatar :

C’est un sujet sensible. Ce n’est pas mon rôle et des joueurs de mettre la pression sur la fédération. J’en parle avec mon président et la fédération a fait toutes les démarches pour être vigilant à ce qu’il se passe là-bas. Je ne veux pas entrer dans un débat médiatique et chacun à sa liberté d'expression sur le sujet.

Kylian Mbappé a-t-il demandé un avis à Didier Deschamps sur son avenir ? :

"Non, ça ne vous regarde pas. Et c'est leur décision, leur carrière. Il n'y a aucun joueur qui fait un mauvais choix, c'est après qu'on se rend compte si c'est un bon ou un mauvais choix. Regardez Griezmann, quand il est revenu à l'Atlético, vous étiez unanimes pour dire que c'était la meilleure chose qui lui était arrivée. Le fait d'être quotidiennement confronté aux exigences les plus élevées possibles, ça se rapproche de l'équipe de France."

Raphaël Varane et sa saison compliquée avec Manchester United :

"Lui c’est pareil, il n’est pas au mieux. Mais est-ce que son club est au mieux ? Ils ne vont pas faire la Ligue des champions l’an prochain. Paul non plus n’a pas fait la meilleure saison et il est là-bas. Ce n’est pas la période la plus heureuse parce que MU ne fait pas une saison à la hauteur de ses espérances. Raphaël est avec nous car il a un vécu et une expérience avec nous."