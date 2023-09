Même s’il ne fait pas l’unanimité et sous-coté, Alvaro Morata est quand-même meilleur que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le football de haut niveau pendant plus d’une décennie. Mais les deux superstars portugaise et argentine ne sont pas aussi meilleures que l’attaquant espagnol de l’Atlético Madrid, Alvaro Morata.

Morata fait mieux que Ronaldo et Messi

En pète de forme en ce début de saison du côté de l’Atlético Madrid, Alvaro Morata le prouve encore en sélection nationale d’Espagne. Auteur de trois buts en autant de matchs joués cette saison avec les Colchoneros en Liga, le capitaine de la Roja a le vent en poupe. Actuellement en regroupement avec le groupe convoqué par Luis de la Fuente pour les éliminatoires de l’Euro 2024, le joueur de 30 ans confirme sa bonne forme actuelle.

Vendredi, l’Espagne a étrillé la Géorgie (1-7) dans son fief du Stade Boris Paichadze dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. A l’occasion, Morata s’est montré en bon capitaine. En effet, le joueur de l’Atlético Madrid a inscrit un triplé, son premier depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar. Avec cette amélioration de ses statistiques devant les buts, Morata déstabilise Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en sélection.

Dans une statistique sortie par le média espagnol Marca, l’on peut voir qu’Alvaro Morata vient d’inscrire son 33e but en sélection en seulement 65 apparitions. Ce qui fait de lui, meilleur que le Portugais et l’Argentin à ce stade. Puisqu’à 65 sélections, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne comptait respectivement que 22 et 18 buts chacun avec le même nombre de sélection.

Eu égard à tout ce qui précède, l’on peut déduire qu’Alvaro Morata fait mieux que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Même si le Portugais et l’Argentin font mieux que l’Espagnol en matière de titres individuels, Morata peut se réjouir d’être meilleur que ses deux aînés à ce stade.