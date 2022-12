Aller à Hollywood, briser le duopole et repartir de zéro - Cinq grands défis à relever pour Football Manager 2023 !

Vous vous demandez quel club prendre en charge lors de votre première aventure ? Les clubs suivants sont peut-être faits pour vous !

La longue attente est enfin terminée. Football Manager 2023, la dernière version du jeu de simulation emblématique de Sports Interactive, est désormais disponible à la vente. Il revient pour une nouvelle année de joies, de frustrations et de célébrations pour les maîtres tacticiens en herbe. L'une des grandes vertus du jeu réside dans le large éventail d'options disponibles au début d'une carrière. Vous voulez prendre le contrôle d'un grand club européen et remporter dix Ligues des champions consécutives avec vos Galactiques assemblés à grands frais ? C'est parfait.

Vous préférez peiner dans les ligues inférieures ou dans un trou perdu du football avec un budget nul et une équipe de travailleurs à temps partiel ? C'est parti ! Avec d'innombrables équipes parmi lesquelles choisir, cette décision si importante de savoir où commencer votre premier sauvetage peut être décourageante. Ici, à GOAL, nous avons décidé de vous donner un coup de main avec quelques suggestions. Les clubs ci-dessous ne font pas vraiment partie de l'élite du football mondial, mais chacun d'entre eux représente un défi unique et promet une expérience de jeu très intéressante.

Wrexham

Wrexham n'a pas eu beaucoup de raisons de se réjouir pendant la majeure partie de ses 158 ans d'histoire. Le plus ancien club du Pays de Galles a passé la plus grande partie de son existence à rebondir entre les deux niveaux les plus bas du système de championnat professionnel anglais, les Leagues One et Two, avant de descendre en National League, le cinquième niveau, en 2008. C'est là qu'ils sont restés pendant les 14 dernières années, mais un nouvel optimisme règne autour du Racecourse Ground grâce à leurs nouveaux propriétaires.

Le club n'est pas surnommé Hollywood FC pour rien, après tout. En février 2021, le duo d'acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney a racheté l'équipe au Wrexham Supporters' Trust, ce qui a immédiatement fait grimper son profil en flèche. Les deux hommes se sont avérés être des administrateurs impliqués, se rendant régulièrement dans le nord du Pays de Galles pour voir leur équipe en action et leur donnant beaucoup de publicité via les médias sociaux.

Lors de leur première saison complète à la tête de l'équipe, Wrexham a terminé à la deuxième place de la National League avant de manquer la promotion lors d'une défaite en barrage (5-4). Si vous pensez pouvoir supporter le glamour hollywoodien et les attentes énormes, avec un budget conséquent à leur disposition, ils sont des candidats de choix pour recommencer à gravir les échelons en 2022-23.

Rakow Czestochowa

Le Rakow Czestochowa est un club en pleine ascension. Après avoir passé la majeure partie de ses 101 ans d'existence à faire du sur-place dans les divisions inférieures polonaises, l'équipe est devenue l'une des révélations du football européen et rêve d'un premier titre historique. Après avoir été promu en première division pour la saison 2019-20, le club a obtenu une honorable 10e place lors de cette campagne interrompue par Covid et a fait encore mieux l'année suivante, en se classant deuxième derrière le champion Lech Poznan.

Aujourd'hui, en 2022-23, le club vit une saison de rêve, menant l'Ekstraklasa à mi-parcours avec pas moins de neuf points d'avance sur le Legia Varsovie. Pourriez-vous reproduire les exploits de l'entraîneur Marek Papszun, qui a fait passer le Rakow de la troisième division au sommet de l'élite en six ans ? Prenez les rênes et découvrez-le par vous-même !

Aberdeen

Comme Manchester United l'a appris à ses dépens ces neuf dernières années, il n'est pas facile de remplacer un entraîneur légendaire, et c'est une leçon avec laquelle les fidèles d'Aberdeen se débattent depuis près de quatre décennies. Sous la houlette de son légendaire entraîneur, Aberdeen a toujours menacé de défier le Celtic et les Rangers pour la suprématie en Écosse, remportant trois titres de champion, quatre Coupes d'Écosse et une Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe en l'espace de sept ans.

Mais la gloire s'est tarie pour les Dons lorsqu'il est parti pour Manchester United en 1986, et depuis lors, ni eux ni aucun autre club écossais n'a réussi à arracher le titre aux géants de Glasgow, même une seule fois. Peut-être êtes-vous celui qui pourra enfin redresser la situation...

FC Nordsjaelland

L'histoire du FC Nordsjaelland, équipe de Superligue danoise, est plutôt unique. En décembre 2015, le club a été racheté par la Right to Dream Academy, une école de football basée au Ghana qui forme les meilleurs talents du pays. Le FCN se distingue par le fait qu'il possède l'équipe de première division documentée comme la plus jeune du monde, alignant à un moment donné cette saison 17 joueurs de moins de 21 ans parmi les 22 utilisés au total en Superliga - et comprenant plusieurs diplômés de Right to Dream.

Cela ne semble pas les freiner sur le terrain non plus, puisqu'à la pause hivernale, Nordsjaelland menait le championnat danois de trois points sur son rival le plus proche, Viborg. C'est l'occasion de perfectionner la réponse scandinave à La Masia, et si le développement des jeunes est votre passe-temps favori, ce club est peut-être fait pour vous.

Créez votre club

Vous ne savez toujours pas qui choisir ? Alors pourquoi ne pas former votre propre équipe ? Il existe un mode de création de club dans Football Manager 2023 qui vous guidera pas à pas dans le processus de création de votre club. Partir de zéro promet d'être un grand défi, même pour les managers les plus expérimentés, mais imaginez à quel point il serait gratifiant de renverser les géants de la Premier League ou des autres championnats européens avec une création de votre cru.