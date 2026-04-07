Allegri répond en quatre mots à propos de l'entraînement du Real Madrid

L'Italien Massimiliano Allegri, entraîneur du Milan AC, a réagi aux rumeurs le liant au Real Madrid pour la saison prochaine.

Selon certaines informations, Allegri ferait partie des options envisagées par la direction du Real Madrid au cas où celle-ci se séparerait de l'actuel entraîneur, Álvaro Arbeloa.



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Rappelons qu'Allegri avait déjà déclaré avoir refusé une offre pour diriger le Real Madrid il y a plusieurs années, car il préférait la Juventus au club madrilène.

Interrogé après le match Milan-Naples lors de la 31e journée du championnat italien, « Est-il vrai que vous pourriez être le nouvel entraîneur du Real Madrid ? », L'entraîneur italien a répondu, dans des déclarations à la chaîne « Sky Sport Italia » : « Parlons du match d'aujourd'hui. »



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Rappelons que Massimiliano Allegri est sous contrat avec Milan jusqu’à l’été 2027.

Le Milan occupe actuellement la troisième place du classement de la Serie A, à 9 points de son rival, l'Inter, qui occupe la tête du classement.



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