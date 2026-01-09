Algérie - Nigéria : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un classique qui sent la poudre et la nostalgie. Ce samedi après-midi (17h00) au Grand Stade de Marrakech, l'Algérie et le Nigeria se retrouvent pour un quart de finale aux allures de finale avant l'heure. Pour Riyad Mahrez, ce match a une saveur particulière : le capitaine des Fennecs a laissé entendre que cette CAN pourrait être sa dernière. Une annonce qui charge cette rencontre d'une émotion immense, rappelant inévitablement le coup franc mythique de 2019 qui avait éliminé ces mêmes Super Eagles en demi-finale. Mais l'histoire ne s'écrit pas au passé, et l'Algérie, sauvée in extremis par son héros inattendu Adil Boulbina (buteur à la 119e minute contre la RDC), devra puiser dans ses réserves pour écarter un adversaire redoutable.

Pronostic Algérie - Nigeria : Un choc au sommet indécis

Le Nigeria : attaque de feu, vestiaire en feu

Car sur le papier, le Nigeria fait peur. Meilleure attaque du tournoi (12 buts), portée par un Ademola Lookman stratosphérique (7 buts/passes décisives) et un Victor Osimhen retrouvé, la sélection d'Eric Chelle semble irrésistible. Mais en coulisses, la machine se grippe. L'altercation publique entre Osimhen et Lookman en plein match, couplée à une menace de boycott pour des primes impayées, révèle un vestiaire au bord de l'implosion. "Victor est là et c'est tout", a tranché sèchement le sélectionneur, tentant d'éteindre l'incendie avant ce choc capital. Cette fragilité psychologique pourrait être la faille que les Fennecs devront exploiter.

Bennacer, l'inquiétude majeure

Pour mener cette bataille, Vladimir Petkovic retient son souffle. Ismaël Bennacer, le métronome du milieu algérien, est très incertain après sa sortie sur blessure au tour précédent. "Je n'aurai pas la certitude avant demain matin", a avoué le coach, conscient que l'absence de son régulateur changerait tout l'équilibre de l'équipe face à la puissance physique nigériane. En son absence, la jeunesse triomphante, incarnée par Ibrahim Maza (plus jeune buteur algérien en CAN) et le joker de luxe Boulbina, devra prendre le relais pour épauler un Mahrez en mission.

Marrakech, théâtre d'une revanche

Ce quart de finale promet donc d'être électrique. Entre une Algérie solide (un seul but encaissé) mais potentiellement orpheline de son régulateur au milieu, et un Nigeria flamboyant offensivement mais miné par ses démons intérieurs, le scénario est imprévisible. Si les Super Eagles rêvent de laver l'affront de 2019, les Fennecs, eux, veulent offrir à leur capitaine légendaire la sortie qu'il mérite. Sachant qu'à chaque fois qu'ils ont remporté une CAN, ils ont dû écarter le Nigeria de leur route (1990 et 2019). Marrakech s'apprête à vivre un duel épique où le vainqueur fera un pas de géant vers le titre.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Nigéria

La rencontre entre l'Algérie et le Nigeria sera à suivre ce samedi 9 décembre 2026 à partir de 17h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Algérie - Nigéria

Africa Cup of Nations - CAN - Finale Stade de Marrakech

Le match entre l'Algérie et le Nigeria se joue ce samedi 10 janvier à partir de 17h00, heure française, au Stade de Marrakech.

Infos sur les équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 12 C. Dessers

Infos sur l'équipe de l'Algérie

L'Algérie affronte le Nigeria en quarts de finale avec un forfait majeur : Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain clé, touché aux ischios-jambiers dès la 49e minute face à la RD Congo, n'a pas participé au dernier entraînement vendredi et sera définitivement indisponible samedi. Pétkovic entretient une prudence élogieuse : aucun risque ne sera pris avant les demi-finales. Himad Abdelli (Angers), ayant impressionné lors de son entrée contre la RDC et impliqué dans l'action du but de Boulbina, devient le remplaçant naturel. En défense, Samir Chergui a récupéré de sa blessure musculaire (Burkina Faso) et reprendra jeudi, tandis que Mohamed Amine Tougaï poursuit son travail individuel suite à une lésion.

Le XI probable algérien s'articule en 4-3-3 : Zidane en gardien (trois clean sheets d'affilée) ; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri en défense ; Boudaoui, Abdelli, Chaïbi au milieu ; et enfin Mahrez (capitaine, 3 buts), Maza (sensation avec 2 buts), Amoura en attaque. Cette composition conserve la solidité défensive algérienne (1 but concédé) tout en préservant la créativité offensive, même sans Bennacer. Malgré sa belle entrée en jeu contre la RDC, Baghdad Bounedjah devrait encore une fois démarrer sur le banc. De même que la nouvelle coqueluche algérienne, Adil Boulbina.

Infos sur l'équipe du Nigeria

Le Nigeria affronte l'Algérie en quarts de finale avec un seul forfait confirmé : Ryan Alebiosu. Le jeune défenseur du Blackburn Rovers, cap-tié lors de sa première apparition contre l'Ouganda (victoire 3-1), a été victime d'une profonde coupure à la jambe droite et reste en convalescence. Victor Osimhen reste bien du voyage malgré les rumeurs de départ vendredi : l'attaquant de Galatasaray, impliqué dans une violente altercation avec Lookman après le match du Mozambique (demande de remplacement à la 68e minute), a présenté ses excuses au groupe et participé normalement aux entraînements. La fédération nigériane a démenti tout départ définitif samedi. Cyriel Dessers, blessé en phase de groupe, n'est pas revenu non plus pour les huitièmes.

Le XI probable nigérian s'articule en 4-3-1-2 : Nwabali en gardien (clean sheet vs Mozambique 4-0) ; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi en défense ; Ndidi, Iwobi, Onyeka au milieu ; Lookman en soutien créatif (meilleur joueur du tournoi, 7 buts/assists) ; et enfin Osimhen (4 buts/assists) et Akor Adams en attaque. Cette composition redoutable privilégie le trio offensif monstrueux (12 buts en 4 matchs) et l'équilibre défensif avec Ndidi à la récupération.

