Guinée Équatoriale - Algérie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une sensation que les supporters algériens avaient presque oubliée. Ce mercredi après-midi (17h00) au Stade Prince Moulay El Hassan de Rabat, l'Algérie aborde son dernier match de poule face à la Guinée Équatoriale avec l'esprit libéré. Déjà qualifiés et assurés de la première place du groupe E grâce à deux victoires sans encaisser le moindre but, les Fennecs ont brisé la malédiction des deux dernières éditions. Pour Vladimir Petkovic, l'enjeu n'est plus comptable, mais dynamique : il s'agit de maintenir cet état d'esprit solidaire et cette rigueur défensive qui rappellent étrangement l'épopée victorieuse de 2019. "Demain sera un vrai match pour montrer qu'on doit continuer à travailler", a prévenu le technicien suisse, qui devrait procéder à une large revue d'effectif.

Pronostic Guinée Equatoriale - Algérie : Les Verts visent un sans-faute

Mahrez en leader, Maza et Zidane en symboles du renouveau

Sur le terrain, cette rencontre sans enjeu vital pourrait être l'occasion de voir à l'œuvre la profondeur du banc algérien. Si Riyad Mahrez, capitaine exemplaire et "coach adjoint" sur le terrain, pourrait souffler, la jeunesse triomphante aura une nouvelle carte à jouer. La pépite Ibrahim Maza, buteur dès son premier match, et Luca Zidane, impérial dans les cages avec deux clean-sheets, incarnent ce renouveau. L'objectif est aussi de préserver les cadres des blessures, alors que le défenseur Samir Chergui semble déjà forfait pour la suite du tournoi, un coup dur pour la stabilité de l'arrière-garde.

La Guinée Équatoriale pour l'honneur

En face, la Guinée Équatoriale n'a plus que son honneur à défendre. Avec zéro point et une élimination déjà actée, le Nzalang Nacional a vécu un tournoi cauchemardesque, bien loin de ses exploits passés. Les coéquipiers de Saul Coco voudront éviter de finir fanny et tenteront de piéger une équipe algérienne potentiellement remaniée et moins concentrée. Une victoire de prestige face aux Fennecs serait une maigre consolation, mais permettrait de quitter le Maroc la tête un peu plus haute.

Confirmer pour rêver plus grand

Ce match de clôture du groupe E est donc un test de sérieux pour l'Algérie. Gagner un troisième match de poule consécutif serait un signal fort envoyé à la concurrence et renforcerait la thèse selon laquelle cette équipe est taillée pour aller au bout, comme à chaque fois qu'elle a réalisé le carton plein en phase de groupes. Entre gestion des efforts et volonté de puissance, les Verts veulent prouver que leur solidité retrouvée n'est pas un feu de paille, mais bien les fondations d'un nouveau règne.

Sur quelle chaine suivre le match Guinée Equatoriale - Algérie ?

La rencontre entre la Guinée Equatoriale et l'Algérie sera à suivre ce mardi 31 décembre 2025 à partir de 17h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Guinée Equatoriale - Algérie

Le match entre la Guinée Equatoriale et l'Algérie se tiendra ce mardi 31 décembre à partir de 17h00, heure française, au Stade Prince Moulay Hassan de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Guinée Equatoriale

Déjà éliminée avant cette dernière journée, la Guinée équatoriale jouera avant tout pour l’honneur face à l’Algérie. Juan Micha pourrait toutefois procéder à quelques ajustements, profitant d’un adversaire susceptible de faire tourner après avoir assuré sa qualification.

En manque d’efficacité offensive depuis le début du tournoi, le sélectionneur envisage de relancer le capitaine Emilio Nsue, meilleur buteur de la CAN précédente en Côte d’Ivoire (5 buts), après deux matches débutés sur le banc. Il pourrait prendre la place de Loren Zúñiga, titulaire lors des deux premières rencontres.

Sur le plan physique, Santiago Eneme et Pedro Obiang, sortis sur blessure face au Soudan, sont très incertains. Leurs absences potentielles pourraient permettre à Pablo Ganet et Josete Miranda de réintégrer le onze. En revanche, Basilio Ndong reste suspendu après son expulsion contre le Burkina Faso.

Infos sur l'équipe de l'Algérie

Les forfaits et absences structurent déjà la physionomie de cette rencontre. Le départ de Samir Chergui pour le reste du tournoi — blessure musculaire grave aux ischio-jambiers — représente la plus grosse perte, le latéral du Paris FC ayant démarré le précédant match en tant que piston offensif sur le flanc droit du 3-5-2. Houssem Aouar (blessé mi-décembre) avait déclaré forfait avant le début de la compétition, remplacé par Himad Abdelli. Jaouen Hadjam souffre d'une contusion légère à la cheville mais pourrait revenir pour cette partie.

Concernant l'alignement probable contre la Guinée Équatoriale, Petkovic devrait procéder à des rotations tactiques. Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer, Ramy Bensebaini, Mohamed Amoura et Aïssa Mandi — tous joueurs clés des deux premières rencontres — pourraient être ménagés ou titularisés de manière progressive. Ibrahim Maza est attendu titulaire, tout comme Farès Chaïbi, compte tenu de leurs performances. La grande révélation réside dans l'émergence potentielle d'Abdelli, dont les qualités athlétiques et la détermination ont impressionné le staff technique. Hadj Moussa et Ilan Kebbal, en quête de temps de jeu depuis le début du tournoi, peuvent espérer profiter de cette rencontre face à un adversaire affaibli. Cette troisième journée de poule pourrait être le moment où emerge "le nouvel Adam Ounas" de cette CAN 2025 — ce joueur qui saisit l'opportunité du dernier match de poule pour s'imposer dans la hiérarchie.

