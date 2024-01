Algérie : Belmadi, le verdict tombe

Djamel Belmadi se voit reproché un manque de dialogue et de communication lors de ses interventions médiatiques.

Après la nouvelle déception de l’équipe d’Algérie, sortie dès le premier tour de la CAN 2024, le sélectionneur Djamel Belmadi est sous le feu des critiques, lui qui est notamment tancé pour une communication jugée désastreuse.

"Un climat de terreur"

Belmadi, qui avait mené l’Algérie au sacre lors de la CAN 2019, n'est pas épargné au lendemain d'une piteuse élimination que les supporters ont beaucoup de mal à avaler. "Ce qu’on a vu en conférence de presse après le match contre la Mauritanie, c’est du Djamel Belmadi dans le texte. C’est: ‘Les ennemis du peuple, les ennemis de l’Algérie contre moi. Moi, je suis seul face au monde. Moi, je défends l’Algérie. Vous, vous ne défendez pas l’Algérie’, tonne ainsi le journaliste Hamza Rahmani au micro de RMC, lui qui commente la CAN 2024 sur beIN Sports. Ok, peut-être que toutes les analyses ou les questions ne sont pas bonnes à entendre. Mais depuis des années, Djamel Belmadi surfe sur cette Coupe d’Afrique 2019 qu’il a remportée brillamment. Depuis, il a instauré un climat de terreur lors des conférences de presse."

"Ses conférences de presse sont soporifiques. Pourquoi? Parce qu’aucun journaliste algérien n’ose lui rentrer dedans sur des questions sportives, poursuit le spécialiste du football africain. Lorsqu’on lui pose des questions sur le jeu, il ne répond pas par le jeu. Il va dire: ‘Excuse-moi monsieur le journaliste, tu n’as pas le physique d’un ancien joueur de foot, j’imagine que tu n’as jamais joué au foot’. Et lorsque ces mêmes journalistes vont parler hors football, il va dire: ‘Ah oui, mais vous ne parlez jamais de terrain, vous ne parlez jamais de sport, ce qui vous intéresse, ce sont les à-côtés’. On l’a encore vu cette fois. C’est la même rengaine, ‘Tel journalise est contre moi’… Parle ballon! Parle football! Belmadi ne le fait jamais..."