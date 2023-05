Alexander-Arnold rend un vibrant hommage à Firmino

Trent Alexander-Arnold se dit "honoré d'avoir partagé le terrain" avec Roberto Firmino, alors que la star de Liverpool va faire ses adieux à Anfield.

Firmino va jouer son dernier match à Anfield pour Liverpool contre Aston Villa samedi, le Brésilien, en fin de contrat, s'apprêtant à quitter le club à l'issue de la saison. En exclusivité pour GOAL, Alexander-Arnold a rendu hommage au joueur de 31 ans, dont les huit années passées sur les bords de la Mersey ont été jalonnées de buts, de passes décisives, de trophées et de merveilleux souvenirs.

Alexander-Arnold a déclaré : "C'est un joueur spécial, qui n'a jamais fait d'histoires, qui s'est toujours contenté de faire ce qu'il avait à faire et qui a joué à un très haut niveau pendant de nombreuses années. Je suis honoré d'avoir partagé le terrain avec lui, et il a fait des choses que je n'avais jamais vues auparavant !

"Il reçoit le crédit qu'il mérite à Liverpool, et à juste titre. Les gens l'adorent. Les joueurs l'adorent, les supporters l'adorent absolument. Il est possible qu'il ait parfois été sous-estimé [par le monde extérieur], mais au sein de notre équipe, on lui a montré l'amour qu'il mérite, et je suis sûr que ce sera encore le cas ce week-end."

Alexander-Arnold s'est également exprimé sur son récent changement de position à Liverpool, qui l'a vu évoluer dans un rôle hybride de défenseur latéral et de milieu de terrain, avec un succès considérable.

"J'adore ça", a-t-il déclaré. "J'aime jouer là-dedans, j'aime ça, me retrouver dans des positions où je peux influencer le jeu. Mais pour moi, ce n'est pas un grand changement. Il s'agit plutôt de petites modifications, mais c'est toujours le même jeu, l'objectif est toujours le même, aller sur le terrain et essayer de jouer de la même manière. Je reçois juste le ballon dans une zone légèrement différente.

"J'ai acquis de l'expérience et cela m'a aidé. Évidemment, c'était dans le centre de formation et pas en équipe première, mais je comprends le poste et les subtilités qui l'accompagnent. J'aime les responsabilités, à 100 %. J'aime ce sentiment, j'aime jouer dans les grands moments, les grands matches, et sentir que je peux influencer ces matches. Pour moi, c'est ça le football. J'ai toujours aimé ça."

Alexander-Arnold s'exprimait à l'occasion du Red Bull Four 2 Score, un format de football 4 contre 4 plein d'action où les buts de la première et de la dernière minute valent le double. L'international anglais a assisté à l'événement à Liverpool, remettant les prix aux vainqueurs des tournois masculin et féminin.