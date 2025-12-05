Alexander-Arnold, l'énorme tuile

Selon les informations disponibles, il sera absent environ deux mois, un nouveau coup dur pour ses débuts en Espagne. L'international anglais n'a joué que dix minutes en seconde période contre l'Athletic Club avant de quitter le terrain en boitant, aggravant ainsi une crise des blessures déjà bien avancée.

Alexander-Arnold absent deux mois suite à une blessure à la cuisse

Alexander-Arnold s'est blessé lors de la victoire 3-0 du Real Madrid contre l'Athletic Club. Il s'est arrêté en début de seconde période après avoir délivré sa première passe décisive en Liga à San Mamés. Le latéral droit a immédiatement fait signe au banc de touche et a dû être soigné avant de sortir, ce qui a suscité des inquiétudes compte tenu de sa récente absence pour une blessure aux ischio-jambiers. Les examens médicaux effectués par le Real Madrid ont confirmé une lésion musculaire du droit fémoral de la cuisse gauche. Son absence est estimée à environ deux mois.

Ce coup dur vient s'ajouter aux difficultés rencontrées par l'ancien défenseur de Liverpool pour ses débuts au Santiago Bernabéu. En effet, il n'a pu disputer que sporadiquement des matchs en raison de problèmes musculaires persistants. Plus tôt dans la saison, il avait déjà manqué six semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, et les médias espagnols se sont ouvertement interrogés sur sa capacité d'adaptation au rythme des Merengues. Cette nouvelle blessure survient donc alors que le joueur de 27 ans commençait tout juste à retrouver son rythme après un temps de jeu limité toutes compétitions confondues.

Son forfait met également en lumière la fragilité croissante du Real Madrid sur les ailes, Dani Carvajal étant déjà indisponible jusqu'à début 2026. Xabi Alonso se trouve désormais face à la délicate tâche de réorganiser sa défense au beau milieu d'un calendrier surchargé, entre matchs nationaux et européens.