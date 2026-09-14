Alan Shearer : Bruno Fernandes fait pitié

Alan Shearer, légende du football anglais et meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, a critiqué Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, pour son rôle dans l'expulsion de Phil Foden, la star de Manchester City, lors du derby de Manchester disputé hier, dimanche.

Foden a reçu un carton rouge direct à la 23e minute après avoir donné un coup de pied au capitaine de Manchester United, laissant Manchester City évoluer à dix pendant la majeure partie de la rencontre, qui s'est soldée par une victoire des Citizens (1-0).

La réaction de Foden est intervenue après que Fernandes a semblé lui donner un coup de pied alors qu'il était au sol dans un premier temps, avant que la star portugaise ne se torde de douleur.

Malgré cela, Foden a été le seul à être sanctionné, une décision que Shearer a jugée erronée.

Shearer a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Daily Mail » : « Je trouve que la manière dont Bruno Fernandes est tombé était pitoyable. Il a contribué à faire sortir Foden du terrain et, oui, il lui a donné un léger coup de pied, mais Bruno Fernandes a lui aussi donné un coup de pied à Phil Foden. »

L'ancien attaquant de Newcastle a ajouté : « Si Phil Foden avait réagi de la même façon que Bruno Fernandes, ils auraient tous les deux reçu un carton rouge. Donc, pour moi, soit ils sont tous les deux expulsés, soit aucun des deux ne l'est. »

Et de poursuivre : « Il a été expulsé, donc c'est stupide, d'accord ? Mais Bruno Fernandes a fait exactement la même chose, donc pour moi, sans aucun doute, ils auraient tous les deux dû recevoir un carton rouge si Michael Oliver estimait que le coup de pied de Phil Foden méritait l'expulsion. »

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