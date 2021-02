Alaba annonce ce mardi son départ du Bayern Munich et sa future destination

Le défenseur autrichien annoncera son prochain club mardi pour la saison prochaine. Il est en fin de contrat avec le Bayern cet été.

David Alaba (28 ans) annoncera son départ du Bayern en fin de saison mardi, selon les informations du BILD. Une conférence de presse va être organisée ce mardi après-midi afin que l'Autrichien prenne la parole pour officialiser son départ. Le défenseur est l'un des joueurs les plus convoités du marché et son nom a été annoncé dans plusieurs clubs en Europe dont le Real Madrid, Chelsea, Manchester City.

Mais c'est bel et bien dans la capitale espagnole que son nom est ressorti le plus souvent. Le mois dernier, une rumeur concernant un accord entre le club merengue et David Alaba était même sorti dans la presse, son père niant dans la foulée toute signature ou éventuel accord du défenseur avec un club européen, avouant que ce dernier révèlerait son choix en temps et en heure, plus tard dans la saison.

Selon les informations de Bild, le footballeur autrichien annoncera seulement qu'il quitte le Bayern Munich et non sa prochaine destination. Au club bavarois, comme l'a rapporté Goal, ils voient le joueur habillé en blanc la saison prochaine et découvrir la Liga sous les couleurs du Real Madrid.

Le Real Madrid ou la Premier League ?

L'article continue ci-dessous

Le contrat de l'Autrichien expire à la fin de la saison. Le Bayern Munich et le défenseur n'ont pas pu se mettre d'accord sur une prolongation de contrat. Le joueur, sélectionné 76 fois pour son pays, souhaite clarifier sa situation pour se concentrer pleinement sur la fin de la saison avec le Bayern Munich, en tête de la Bundesliga et encore en lice pour la Ligue des champions dont ils sont les tenants du titre.

David Alaba est au club bavarois depuis 2009, il a été champion à neuf reprises et a remporté la Ligue des champions à deux reprises avec le Bayern Munich. Une destination possible pour la saison prochaine pourrait être le club de ses rêves : le Real Madrid! Cependant, David Alaba peut également désormais envisager un passage en Premier League, plusieurs clubs anglais étant très attentifs à sa situation.

Selon les informations de BILD, il existe déjà des offres de Chelsea, Liverpool et Manchester City. Le Bayern Munich s'attendait déjà au départ de l'Autrichien et a déjà signé deux défenseurs pour la nouvelle saison. Outre la star de Leipzig Dayot Upamecano, 22 ans, qui a signé un contrat jusqu'en 2026, Omar Richards (23 ans) devrait également se libérer du FC Reading de la deuxième division anglaise sur le côté gauche.