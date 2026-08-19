Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
1. FC Heidenheim v FC Bayern München - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Al-Saibari en concurrence avec deux joueurs du Bayern Munich pour le poste de Musiala

Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Super Coupe
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Bundesliga
I. Saibari
J. Musiala
Allemagne
Maroc

Le club bavarois dispose d'une abondance offensive

Le Bayern Munich a tranché quant à la possibilité de recruter un nouveau joueur cet été pour compenser l'absence de sa star Jamal Musiala, atteinte d'un trouble neurologique, selon un rapport de presse.

D'après le journaliste allemand de la chaîne « Sky », Florian Plettenberg, le Bayern continue d'apporter son plein soutien à Musiala et n'a pas l'intention de se manifester sur le marché des transferts pour le remplacer, l'équipe disposant de plusieurs options pour occuper le poste de milieu offensif, notamment Lennart Karl, Ismaël Saibari et Serge Gnabry.

À lire aussi

Après l'appel lancé à l'arbitre de la finale du Mondial : un coéquipier de Messi renoue avec les « arts sombres »

La vraie définition du coéquipier : les éloges pleuvent sur Saibari après son geste envers Musiala

Musiala avait été absent près de 6 mois à la suite d'une fracture du péroné et d'une luxation de la cheville, avant de faire son retour avec le Bayern lors de la seconde moitié de la saison dernière, puis de disputer la Coupe du monde 2026 avec la sélection allemande.

Musiala a annoncé ce mercredi être placé sous surveillance médicale, après avoir été victime de deux chutes sur le terrain en l'espace de 3 jours.

L'international allemand a indiqué que les médecins avaient diagnostiqué chez lui des troubles neurologiques temporaires et traitables, et qu'il n'encourait aucun risque grave pour sa santé.

Musiala est tombé sans aucun contact lors de la victoire amicale de la formation bavaroise face à Leipzig (3-1) samedi dernier, et ce quelques minutes seulement après son entrée en jeu et son inscription du troisième but, avant que le même incident ne se reproduise lors de la victoire du Bayern face à Heidenheim (4-2) hier, mardi.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google