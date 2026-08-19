Le Bayern Munich a tranché quant à la possibilité de recruter un nouveau joueur cet été pour compenser l'absence de sa star Jamal Musiala, atteinte d'un trouble neurologique, selon un rapport de presse.

D'après le journaliste allemand de la chaîne « Sky », Florian Plettenberg, le Bayern continue d'apporter son plein soutien à Musiala et n'a pas l'intention de se manifester sur le marché des transferts pour le remplacer, l'équipe disposant de plusieurs options pour occuper le poste de milieu offensif, notamment Lennart Karl, Ismaël Saibari et Serge Gnabry.

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Musiala avait été absent près de 6 mois à la suite d'une fracture du péroné et d'une luxation de la cheville, avant de faire son retour avec le Bayern lors de la seconde moitié de la saison dernière, puis de disputer la Coupe du monde 2026 avec la sélection allemande.

Musiala a annoncé ce mercredi être placé sous surveillance médicale, après avoir été victime de deux chutes sur le terrain en l'espace de 3 jours.

L'international allemand a indiqué que les médecins avaient diagnostiqué chez lui des troubles neurologiques temporaires et traitables, et qu'il n'encourait aucun risque grave pour sa santé.

Musiala est tombé sans aucun contact lors de la victoire amicale de la formation bavaroise face à Leipzig (3-1) samedi dernier, et ce quelques minutes seulement après son entrée en jeu et son inscription du troisième but, avant que le même incident ne se reproduise lors de la victoire du Bayern face à Heidenheim (4-2) hier, mardi.

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