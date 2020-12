Al Rayyan – Laurent Blanc commence par une défaite contre l'Al Sadd de Xavi

Pour son premier match avec Al Rayyan, Laurent Blanc s'est incliné à domicile contre le leader, Al Sadd.

Laurent Blanc n'avait plus entraîné depuis le 21 mai 2016 et la victoire du PSG lors de la finale de la face à l'OM.

Après quatre années loin des terrains, Laurent Blanc a fait son retour en étant nommé entraîneur d'Al Rayyan samedi dernier. Pour cette tâche, il a choisi Franck Passi comme adjoint.

Et nos deux français ont fait leur baptême du feu ce mercredi à l'occasion de la dixième journée de la Stars League, le championnat du Qatar.

Plus d'équipes

Une première qui s'est terminée par une défaite 1-0 contre Al Sadd (l'unique but a été inscrit par Baghdad Bounedjah à la 83e minute), l'équipe entraînée par Xavi, l'ancienne gloire du . Les deux hommes se sont d'ailleurs chaleureusement salués à la fin du match et Laurent Blanc avait encensé son adversaire du jour lors de la conférence de presse d'avant-match : « C'est un très, très bon entraîneur. Il a la philosophie du Barça comme moi, puisqu'il y a joué pendant des années. Je n'y ai joué qu'un an, mais j'ai adoré ».

Pour son premier match à la tête d'Al Rayyan, Laurent Blanc s'incline 1-0 contre l'Al Sadd de Xavi. pic.twitter.com/vWc9ytITiB — Xavi McBeal (@XaviMcBeal) December 23, 2020

Cette défaite est tout à fait logique puisque Al Sadd est le leader invaincu de la Qatar Stars League avec 9 victoires et 1 nul à l'issue de cette rencontre. De son côté, Al Rayyan pointe à la sixième place avec 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites.

L'article continue ci-dessous

Laurent Blanc, qui a remplacé au pied levé Diego Aguirre, qui a quitté son poste d'entraîneur pour des raisons familiales, avait d'ailleurs prévenu avant la rencontre qu'il ne fallait pas s'attendre à un miracle : « J'ai besoin de temps, mon équipe n'est pas prête. »

Le prochain match de Laurent Blanc avec Al Rayyan aura lieu le 27 décembre : son équipe se déplacera sur le terrain d'Al Khor, onzième et avant-dernier du championnat.