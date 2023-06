Al-Nassr : L'attitude colérique de CR7 à l'entraînement révélée par un coéquipier

Le Portugais a été décrit comme "en colère" à l'entraînement, tandis qu'Abdulrahman Ghareeb, s'exprime sur le mode de vie "sérieux" de l'attaquant.

Professionnel, très exigent envers lui même et ses propre coéquipiers, Cristiano Ronaldo n'est pas toujours facile à vivre. L'ex-star de Manchester United a immédiatement pris le brassard de capitaine à Riyad et a offert une contribution exceptionnelle de 14 buts en 19 matches, mais n'a pas pu mener son équipe à la gloire en championnat ou en coupe au cours de ses six premiers mois.

"S'il perd, il est en colère"

Cependant, Cristiano Ronaldo a apparemment eu un effet sur l'entraînement d'Al-Nassr, l'ailier Ghareeb ayant révélé l'attitude intransigeante du Portugais pendant les séances. S'adressant au créateur de contenu Abu Mashael, Ghareeb a déclaré : "La vie de Ronaldo est très sérieuse. Il se met en colère s'il perd à l'entraînement, bien qu'il ait remporté de nombreux championnats d'Europe et titres individuels".

"Cela s'ajoute au fait qu'il se présente à l'entraînement avant beaucoup d'autres. Ronaldo me soutient énormément. Il me soutient énormément et c'est grâce à lui que je vais à l'entraînement avec beaucoup d'enthousiasme. Je m'entraîne avec Cristiano, comment ne pas être enthousiaste ?", a ajouté l'ailier d'Al-Nassr.

La Saudi Pro League très compétitive l'an prochain

Ronaldo ne sera pas le seul à avoir l'expérience de la Ligue des champions dans la Saudi Pro League la saison prochaine, car l'État du Golfe s'efforce de construire une division de superstars mondiales en vue de la campagne 2023-24. Alors que la progression de Lionel Messi se ralentit, Karim Benzema, détenteur du Ballon d'Or 2022, a finalisé son transfert à Al-Ittihad mardi.

Le champion du monde 2018, N'Golo Kante est également sur le point d'être transféré au club champion, tandis que neuf joueurs au total pourraient rejoindre Ronaldo au Moyen-Orient d'ici la fin de l'été. Le Portugais pourrait notamment être rejoint dans son équipe par Wilfried Zaha, un renfort de poids pour conquérir le titre l'an prochain.

Le joueur de 38 ans espère que la campagne sans trophée de cette année n'est qu'un accident de parcours, car il a pour objectif de mener Al-Nassr au sommet de la Pro League, qu'il a atteint neuf fois depuis sa création en 1974. Le Portugais aura du pain sur la planche la saison prochaine.