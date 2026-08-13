Al-Khelaïfi esquive Liverpool avec une déclaration ambiguë sur Barcola

Malgré la célébration d'un nouveau titre par le Paris Saint-Germain après son sacre en Supercoupe d'Europe aux dépens d'Aston Villa sur le score de 2-1, l'ambiance festive n'a pas dissipé les interrogations croissantes autour de l'avenir de l'ailier français Bradley Barcola, devenu un acteur central du marché des transferts au milieu d'un intérêt marqué de Liverpool.

Alors que le Paris Saint-Germain a débuté sa nouvelle saison de la meilleure des manières sur le terrain, l'avenir de Barcola est resté ouvert à toutes les possibilités, après l'absence du joueur face à Aston Villa, tandis que le président du club Nasser Al-Khelaïfi s'est contenté de déclarations laconiques qui ont accru le flou autour de l'avenir du joueur.

Barcola écarté face à Aston Villa

Barcola n'a pas participé à la rencontre, et il a été le seul joueur, ou presque, à ne pas avoir effectué l'échauffement dans son intégralité, aux côtés de la nouvelle recrue Lucas Beraldo.

Au moment où les joueurs du Paris Saint-Germain ont soulevé la Supercoupe d'Europe, l'ailier français est apparu relativement à l'écart du reste de ses coéquipiers, vêtu de la veste d'échauffement, ce qui a ouvert la porte à de nouvelles spéculations sur son avenir avec l'équipe.

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Al-Khelaïfi laisse la porte ouverte

Barcola dispose d'un contrat avec le Paris Saint-Germain qui court jusqu'à l'été 2028, mais il a refusé, selon les informations qui circulent, de prolonger son contrat, et il est ouvert à une nouvelle expérience durant la période de transferts actuelle.

Cela intervient dans un contexte d'intérêt de Liverpool pour s'attacher ses services, le club anglais ayant placé l'ailier français parmi ses cibles pour renforcer sa ligne offensive, notamment après le départ de la star égyptienne Mohamed Salah.

Malgré une volonté réciproque de discuter du transfert, l'écart entre les exigences du Paris Saint-Germain et ce que propose Liverpool reste important, ce qui rend le départ du joueur encore loin d'être acté à ce jour.

Al-Khelaïfi a déclaré, dans des propos rapportés par RMC : « Aujourd'hui, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. On verra ce que donneront les discussions et les négociations », avant d'ajouter en s'adressant aux médias : « Vous, les médias, vous parlez beaucoup, mais moi, je ne parle pas. »

Paris réclame 170 millions d'euros

Des rapports avaient indiqué que la direction du Paris Saint-Germain avait fixé une valorisation très élevée pour se séparer de Barcola, qui a rejoint le club durant l'été 2023 en provenance de l'Olympique Lyonnais pour 45 millions d'euros.

Selon les informations qui circulent, le club parisien réclame environ 170 millions d'euros pour accepter le départ de l'ailier français, un chiffre qui reste éloigné des propositions formulées par Liverpool jusqu'à présent.

L'intérêt pour Barcola ne se limite pas à Liverpool, puisqu'Arsenal s'était déjà renseigné sur la situation du joueur et sur la possibilité de le recruter durant la période de transferts actuelle.

13 buts la saison dernière

Barcola a affiché de bons chiffres avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, après avoir inscrit 13 buts en 49 matches toutes compétitions confondues, confirmant son statut de l'une des options offensives les plus en vue de l'effectif de l'équipe.

Mais avec la persistance du flou autour de son avenir, il semble que les prochains jours seront décisifs pour déterminer si Barcola poursuivra son parcours avec le champion d'Europe, ou si l'intérêt de Liverpool et d'autres clubs se transformera en un transfert effectif qui mettra fin à son aventure à Paris.