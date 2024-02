Al-Ittihad, la sortie surprenante de Karim Benzema

Karim Benzema a fait une sortie surprenante vendredi après plusieurs semaines passées dans l’anonymat.

Arrivé en Arabie Saoudite l’été dernier, les choses ne passent pas comme prévu pour Karim Benzema. L’attaquant français a pourtant bien commencé son aventure saoudienne avec 9 buts et 5 passes décisives. Mais depuis quelques temps, l’ancien international français est au cœur de plusieurs polémiques dans son club, Al-Ittihad. Après plusieurs semaines de discrétion, Karim Benzema est sorti du silence ce vendredi.

Benzema met fin à toutes les rumeurs sur son départ

Il y a quelques semaines, Karim Benzema était annoncé sur le départ d’Al-Ittihad. Selon plusieurs sources, les relations entre le Français et le club saoudien ne seraient plus au beau fixe. L’ancien capitaine du Real Madrid ne participe d’ailleurs pas stage de préparation d’Al-Ittihad. En plus, Karim Benzema a été cité dans une polémique avec son entraineur, Marcelo Gallardo. Les critiques des fans du club saoudien avaient même obligé l’ancien joueur de l’OL à désactiver son compte Instagram. De nouveau actif sur le réseau social, Karim Benzema a profité de l’occasion pour revenir sur son aventure en Arabie Saoudite.

L'article continue ci-dessous

« (Être en Arabie Saoudite) est un nouveau défi que j’aime, un projet à long terme et dans un pays musulman, a-t-il d’abord expliqué. Je ne suis pas seulement un footballeur ici en Arabie Saoudite, je suis aussi un ambassadeur. Je suis là pour faire venir prochainement de grands joueurs européens, même s’il y en a déjà de grands dans le championnat saoudien. Notre défi est de l’élever au même niveau que les Ligues européennes », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à GQ Middle East.

Karim Benzema ne pense pas encore à la fin

Vainqueur du Ballon d’Or en 2022 après une saison plus qu’aboutie avec le Real Madrid, Karim Benzema a décidé juste après de mettre fin à son aventure madrilène. Mais l’ancien international français aurait pu mettre fin à sa carrière. Ses performances en demi-teinte avec Al-Ittihad également sont peut-être le signe qu’il est temps de dire stop. Mais Benzema, lui, n’est pas de cet avis. A l’instar de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema n’est pas également prêt de prendre sa retraite.

GOAL AR / Getty

« Le temps nous dira (ce qu’il se passera ensuite), mais c’est moi qui vais choisir quand ma carrière se terminera… En fin de compte, j’aimerais qu’on se souvienne de moi comme de quelqu’un qui a commencé par le bas et a gravi seul jusqu’au sommet, et malgré tous les obstacles que j’ai rencontrés », a ajouté le Ballon d'Or 2022.