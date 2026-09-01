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Abobakr El Mokadem

Traduit par

Al Ahly annonce une décision officielle concernant l'avenir de Mostafa Chobier

Mercato
Al Ahly SC vs Smouha SC
Al Ahly SC
Smouha SC
Premier League
M. Shobeir
Égypte

Il a reçu plusieurs offres après sa participation à la Coupe du monde

Al Ahly a annoncé, ce mardi, la prolongation du contrat de son gardien Mostafa Chobeir, mettant ainsi fin à la polémique autour de l'avenir du joueur, qui avait reçu plusieurs offres après sa participation à la dernière Coupe du monde sous le maillot de l'Égypte.

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Al Ahly a déclaré dans un communiqué officiel : « Mostafa Chobeir, gardien de but de l'équipe première de football du club Al Ahly, a, à l'issue de l'entraînement d'aujourd'hui, prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2029. »

Le communiqué poursuit : « Cela s'est produit lors de la réunion qui a rassemblé le joueur et le docteur Essam Serag, président du secteur des contrats, qui a finalisé toutes les procédures administratives et financières conformément aux règles du club en la matière. Et ce, en pleine coordination avec le capitaine Wael Gomaa, directeur sportif. Le joueur a exprimé sa joie de prolonger son contrat et de poursuivre son parcours avec Al Ahly au cours des prochaines années. »

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Le précédent contrat de Mostafa Chobeir devait expirer à la fin de la saison en cours, et les derniers mois ont été marqués par des négociations entre les deux parties avant de parvenir à un accord officiel.



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