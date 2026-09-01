Al Ahly annonce une décision officielle concernant l'avenir de Mostafa Chobier

Al Ahly a annoncé, ce mardi, la prolongation du contrat de son gardien Mostafa Chobeir, mettant ainsi fin à la polémique autour de l'avenir du joueur, qui avait reçu plusieurs offres après sa participation à la dernière Coupe du monde sous le maillot de l'Égypte.

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Al Ahly a déclaré dans un communiqué officiel : « Mostafa Chobeir, gardien de but de l'équipe première de football du club Al Ahly, a, à l'issue de l'entraînement d'aujourd'hui, prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2029. »

Le communiqué poursuit : « Cela s'est produit lors de la réunion qui a rassemblé le joueur et le docteur Essam Serag, président du secteur des contrats, qui a finalisé toutes les procédures administratives et financières conformément aux règles du club en la matière. Et ce, en pleine coordination avec le capitaine Wael Gomaa, directeur sportif. Le joueur a exprimé sa joie de prolonger son contrat et de poursuivre son parcours avec Al Ahly au cours des prochaines années. »

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Le précédent contrat de Mostafa Chobeir devait expirer à la fin de la saison en cours, et les derniers mois ont été marqués par des négociations entre les deux parties avant de parvenir à un accord officiel.







