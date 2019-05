Ajax-Tottenham, Daley Blind : "Échouer demain serait une déception"

Présent en conférence de presse à la veille du choc face à Tottenham, le défenseur de l'Ajax Amsterdam ne voulait pas entendre parler d'un échec...

"Je m'attends à ce que nous franchissions une nouvelle étape demain, que l'on repousse une nouvelle limite. Nous devons gagner le match. Nous jouerons pour cela. Nous allons commencer comme si nous étions encore à 0-0. Dans tous les cas. Nous devrons donner le meilleur et, encore une fois, repousser nos limites", a déclaré Erik ten Hag, l'entraîneur de l' Amsterdam, ce mardi, en conférence de presse, à la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions.

Face aux Spurs de , et devant ses supporters cette fois, la formation néerlandaise devra en effet ne pas compter sur sa victoire obtenue à l'aller (1-0) en terre londonienne, sous peine de s'exposer à une désillusion. Et pour cause, à ce niveau là de la compétition, l'investissement se doit d'être à 100%. Néanmoins, force est de constater que l'Ajax Amsterdam semble hermétique à la pression cette saison, le plaisir de jouer prenant vraisemblablement l'ascendant sur la pression de l'échec, eux qui sont parvenus à éliminer un triple tenant du titre et la de Cristiano Ronaldo.

"Le déclic est peut-être venu de nos confrontations face au Bayern"

Preuve en est, lui aussi présent en conférence de presse ce mardi, le défenseur central Daley Blind n'imaginait tout simplement pas une défaite face aux Anglais. "Échouer demain (mercredi) serait une déception. C'est pourquoi nous devrons entamer ce match face à Tottenham avec la même hargne et la même envie de gagner que d'habitude", a ainsi confié l'ancien défenseur de , revenu sous ses anciennes couleurs.

Interrogé sur le parcours de l'Ajax, le joueur de 29 ans, international Batave, a toutefois avoué que malgré la qualité du groupe, les joueurs de l'Ajax ne s'attendaient pas à aller si loin dans la compétition. Du moins jusqu'à une double confrontation face au . "La vérité, c'est que nous ne nous attendions pas du tout en début de saison à nous retrouver dans cette position. Nous avons constamment progressé cette saison. Le déclic est peut-être venu de nos confrontations face au Bayern en phase des groupes (1-1 à l'aller, 3-3 au retour). On a constaté que nous n'avions rien à envier aux Munichois".

Revenu l'été dernier dans son club formateur après quatre ans en dents de scie du côté des Red Devils, Daley Blind a ensuite défendu son choix. Un choix qui, aujourd'hui, semble payant à tous les niveaux. "Ce retour à l'Ajax n'était pas un pas en arrière, comme certains l'ont dit. Mon objectif était de trouver un maximum de temps de jeu et de disputer la . L'histoire m'a donné raison", a enfin déclaré le principal intéressé.