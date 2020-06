Agent : "La Juventus doit contacter Chelsea si elle veut Jorginho"

L'international italien a été lié à des retrouvailles avec Maurizio Sarri mais il n'y a pas eu d'approche du club italien pour le milieu de terrain.

La doit parler à si elle veut signer Jorginho, selon l'agent de la star italienne, Joao Santos. La Juventus, championne de en titre, serait intéressée à l'idée de réunir l'entraîneur italien, Maurizio Sarri avec Jorginho à Turin - la paire ayant travaillé ensemble à Chelsea et à . Jorginho est apparu comme un successeur possible pour Miralem Pjanic, qui a été lié à un transfert chez le champion d' en titre, le FC Barcelone et le champion de en titre, le .

Les dernières rumeurs prétendent cependant que Jorginho et Federico Bernardeschi de la Juventus pourraient être impliqués dans un accord comprenant un échange de joueurs. Joao Santos, cependant, a nié que la Juventus ait pris contact avec le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho. "Je n'entends parler de ces rumeurs que dans les journaux, car personne de la Juventus ne m'a contacté", a déclaré Santos à TuttoJuve.com.

"Le marché des transferts a changé avec le Coronavirus"

"Maurizio Sarri l'apprécie beaucoup en tant que personne et joueur, ils ont très bien travaillé ensemble, mais c'est tout ce qu'il y a en ce moment. Le joueur se concentre uniquement sur Chelsea, il a repris l'entraînement et se prépare au redémarrage de la . À mon avis, il serait difficile pour les Bianconeri de l'acheter aujourd'hui, car le marché des transferts a changé avec la pandémie et Jorginho a un contrat avec Chelsea jusqu'en 2023. Il est le vice-capitaine et considéré comme un acteur important pour l'équipe", a ajouté l'agent de l'ancien de Naples.

"Je ne parle pas seulement de la Juventus, mais tous les plus grands clubs européens auraient du mal à payer autant pour un joueur en ce moment. Si cela devait arriver (une proposition de la Juve), je dis que quiconque veut Jorginho doit parler à Chelsea et à Marina Granovskaia. Ensuite, nous évaluerons ensemble ce qu'il faut faire. Ce ne serait pas un problème", a conclu l'agent de Jorginho. Dans une interview donnée le mois dernier, Joao Santos a insisté sur le fait que les seuls clubs à avoir approché Jorginho en 2020 venaient d'ailleurs que de la .

Il a déclaré à Radio Musica Television: "Si vous me demandez si Sarri aime Jorginho, je dirais "oui " en raison de son histoire. Je ne peux rien dire sur le marché des transferts, car je ne suis en contact avec personne en ce moment. Jorginho a encore trois ans sur son contrat et se porte bien à Chelsea, mais si une offre suffisamment importante arrive, un accord pourrait arriver. En ce sens, deux grands clubs européens, pas des italiens, m'ont contacté".