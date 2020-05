Chelsea - Zola : "Hazard et Willian ont souffert avec Sarri"

Témoin de l'approche particulière de l'actuel entraîneur de la Juve, Zola estime que les Blues ont eu du mal à s'y adapter la saison dernière.

Eden Hazard et Willian "souffraient" sous la direction de Maurizio Sarri à , selon Gianfranco Zola, qui affirme que la tactique du manager italien a aliéné un duo très prisé la saison dernière. Sarri a été appelé pour remplacer Antonio Conte à Stamford Bridge après la saison 2017-18, qui a vu les Blues terminer à la cinquième place de la .

Le technicien de 61 ans est arrivé en en provenance de avec une excellente réputation, qu'il a consolidée au cours de ses premiers mois dans l'ouest de Londres, alors que Chelsea s'engageait dans une impressionnante série de victoires.

Mais les résultats ont tourné au vinaigre pendant la période de Noël, et les hommes de Sarri ont finalement quitté la course au titre au début de l'année 2019, avec une défaite 6-0 aux mains de marquant le point le plus bas de son règne.

Chelsea a réussi à conserver sa place dans le trio de tête et à remporter l'Europa League après avoir battu dans une finale 100% anglaise, mais Sarri a choisi de retourner dans son pays natal avec la l'été dernier au lieu de terminer son contrat de trois ans à Londres.

Hazard est également parti pour le , après avoir réalisé sa meilleure saison avec les Blues en termes de buts et de passes décisives. Cependant, Zola a révélé que Willian et lui ont eu du mal à s'habituer aux méthodes de Sarri sur le terrain d'entraînement.

Zola, qui a été l'assistant de Sarri la saison dernière, a déclaré à beIN Sports : "C'étaient des joueurs talentueux, comme Hazard et Willian, des joueurs qui savent comment gagner des matchs par eux-mêmes, mais ils souffraient du type d'exercices et du type d'entraînement que nous faisions - mais c'était nécessaire pour les autres.

"Je vais être honnête, ils étaient brillants parce qu'ils s'ennuyaient, mais ils continuaient à le faire tout au long et c'était la raison pour laquelle quand tout le monde tombait, nous remontions vers la fin."

La légende de Chelsea a ensuite admis que l'approche fastidieuse de Sarri a fini par avoir des conséquences sur l'ensemble du groupe, mais insiste sur le fait qu'il a toujours cru au processus, ayant appris la valeur de la répétition au cours de sa propre carrière de joueur.

"Au début, les joueurs étaient totalement derrière tout ce que nous disions, ils étaient brillants, ajoute Zola. Ils suivaient tout, mais au fil des semaines, à cause de la répétition et de la quantité de matchs qu'ils jouaient, les joueurs se sont fatigués et se sont ennuyés d'une certaine manière.

"Mais l'ennui fait partie de notre travail. Parfois, il faut s'ennuyer, mais quand on s'ennuie, on persiste dans ce qu'on fait et on s'améliore. Je me souviens que lorsque j'apprenais à jouer au football, à taper dans un ballon par exemple, je le faisais au moins 300 à 400 fois par jour.

"Il y avait des moments où j'étais fatigué, mais je devais le faire à plusieurs reprises parce que si je voulais que cela devienne une partie de moi, c'était le processus que je devais suivre."