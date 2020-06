Chelsea, comment le coronavirus a poussé Giroud à prolonger

Olivier Giroud a finalement prolongé son contrat d'un an avec Chelsea contre tout attente et l'une des raisons de cette décision est surprenante.

Si le temps de jeu d'Olivier Giroud à a augmenté avant la crise sanitaire, ce n'est pas la seule raison qui a poussée le Français à poursuivre son aventure chez les Blues.

En effet, l'ancien Gunner ne s'imaginait pas déménager à l'étranger compte tenu de l'épidémie de coronavirus. "Je devais partir durant la fenêtre de transfert de janvier parce que je ne jouais pas beaucoup et que j'avais besoin de plus de temps de jeu pour aller à l' avec l'équipe de ", a d'abord admis Giroud sur le site officiel de Chelsea.

"J'ai failli quitter le club mais je pense vraiment que Dieu voulait que je reste à Chelsea. (…) L'entraîneur m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser partir car il n'avait personne pour me remplacer. Il m'a parlé en privé et m'a dit qu'il me donnerait plus de matchs. Il a tenu parole, et j'ai pu lui prouver qu'il pouvait compter sur moi quand j'étais appelé."

Le coronavirus a aussi joué un rôle important, comme l'a confié l'ancien joueur du MHSC : "Avec toute cette situation, le coronavirus, le confinement, je ne me sentais pas vraiment à l'aise avec l'idée de déménager à l'étranger et de déraciner ma famille. Je pense beaucoup à notre qualité de vie et nous sommes très bien installés ici. Je pense encore plus à ma famille désormais."