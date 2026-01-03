Afrique du Sud - Cameroun : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 suit son cours avec les huitièmes de finale ce weekend. Une phase élimination directe qui va mettre aux prises, ce samedi, l’Afrique du Sud, demi-finaliste en 2023 et le Cameroun, champion d’Afrique 2017, dans un duel qui s’annonce épique.

L’Afrique du Sud, solide et pragmatique

Surprise du dernier exercice continental en 2023, où elle avait atteint le dernier carré, l’Afrique du Sud a cette fois assuré sans briller lors de la phase de groupes. Les Bafana Bafana ont terminé à la deuxième place de leur poule, derrière l’Égypte, seule équipe à les avoir fait plier (1-0) lors de la deuxième journée. Pour le reste, la sélection sud-africaine a fait preuve d’un pragmatisme constant, dominant l’Angola (2-1) dès son entrée en lice avant de venir à bout du Zimbabwe (3-2), lundi, en trouvant à chaque fois la faille dans le dernier quart d’heure.

Pronostic Afrique du Sud - Cameroun : Les Bafana Bafana face à leur plus grand défi

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026 après avoir devancé le Nigeria et confirmé sa supériorité face à la Zambie (3-1) et au Ghana B (1-0) lors de rencontres sans réel enjeu, l’équipe dirigée par Hugo Broos est arrivée à la CAN 2025 avec des certitudes. L’Afrique du Sud aborde donc le choc contre les Lions Indomptables sans complexe avec l’envie de s’offrir une nouvelle épopée cette année.

Le Cameroun, entre tradition et turbulences

Habitué aux parcours contrastés ces dernières années, le Cameroun continue de naviguer entre ambitions élevées et instabilité. Sacrés champions d’Afrique en 2017, troisièmes en 2021, puis éliminés dès les huitièmes de finale par le Nigeria en 2023, les Lions Indomptables ont entamé la CAN 2025 par une phase de groupes globalement maîtrisée. Deux victoires face au Gabon (1-0) et au Mozambique (2-1), ainsi qu’un match nul concédé face à la Côte d’Ivoire (1-1), ont permis aux hommes de David Pagou de se qualifier, même s’ils ont laissé la première place du groupe à leurs adversaires ivoiriens à la différence de buts.

En coulisses, la préparation du tournoi a toutefois été marquée par de fortes secousses. L’éviction du sélectionneur Marc Brys, décidée par Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise, a profondément perturbé l’environnement de l’équipe nationale. Sous son mandat, le Cameroun avait manqué la qualification pour la Coupe du monde 2026, échouant en demi-finales des barrages africains face à la RD Congo (0-1) en novembre. Mais l’ambiance est enfin calme dans la tanière des Lions Indomptables lors de cette CAN. Et le Cameroun, comme d’habitude, n’est pas là pour jouer les outsiders mais pour aller chercher le graal.

Le match entre l'Afrique du Sud et le Cameroun aura lieu ce dimanche 4 janvier 2026 à 20h, heure française, au Stade Al Barid de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Afrique du Sud

Portée par une efficacité offensive mesurée mais décisive, l’Afrique du Sud a pu s’appuyer sur deux hommes forts lors de la phase de groupes. Lyle Foster, attaquant de Burnley (10 buts en 23 sélections), et Oswin Appollis, pensionnaire d’Orlando Pirates (7 réalisations en 22 capes), ont chacun trouvé le chemin des filets à deux reprises. Le premier, l’un des rares cadres évoluant en Europe, apporte une expérience précieuse au collectif sud-africain, tandis que son partenaire s’est illustré comme un acteur majeur de la qualification pour la Coupe du monde. Deux profils que la défense camerounaise devra surveiller avec attention.

Autour de ces individualités, Hugo Broos s’appuie majoritairement sur un noyau local, composé de joueurs habitués aux joutes nationales et continentales. Plusieurs titulaires proviennent notamment des Mamelodi Sundowns, à l’image de Teboho Mokoena (48 sélections) dans l’entrejeu, de Khuliso Mudau (29 capes) sur le flanc droit de la défense et d’Aubrey Modiba (41 sélections) côté gauche.

Infos sur l'équipe du Cameroun

En face, le Cameroun aborde la suite de la compétition avec quelques signaux encourageants, mais aussi de lourdes absences. La fin de suspension du latéral droit Junior Tchamadeu (Stoke City, 7 sélections) tombe à point nommé pour renforcer une défense parfois mise sous pression. David Pagou pourra également compter sur le retour du défenseur central Nouhou Tolo (Seattle Sounders, 47 capes), ménagé lors du dernier match par simple précaution. Par ailleurs, le Cameroun conserve un atout offensif de poids avec Bryan Mbeumo. L’attaquant de Manchester United (7 buts en 30 sélections) n’a pas encore débloqué son compteur dans cette CAN, mais son volume de jeu et son influence dans l’animation offensive demeurent essentiels pour les ambitions camerounaises.

La forme des deux équipes

